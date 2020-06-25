Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573463702.html
В Таиланде рассматривают вопрос о продлении режима ЧП по коронавирусу
Власти Таиланда рассматривают вопрос о продлении режима ЧП, введенного в стране 26 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции, до 31 июля, заявил в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:14
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
прают чан-оча
здоровье - общество
бангкок
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/137653/44/1376534417_0:0:3100:1745_1400x0_80_0_0_036e7ba3084913d9226562966b3264a9.jpg
бангкок
таиланд
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/137653/44/1376534417_0:0:3100:1745_1400x0_80_0_0_036e7ba3084913d9226562966b3264a9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/137653/44/1376534417_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b96674bf30b7d2095ce665c6ac845b26.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/137653/44/1376534417_217:0:2265:2048_1400x0_80_0_0_8b3f5d3affb8280b3b8cbd208f51aabf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, прают чан-оча, здоровье - общество, бангкок, таиланд, в мире

В Таиланде рассматривают вопрос о продлении режима ЧП по коронавирусу

14:13 25.06.2020 (обновлено: 14:14 25.06.2020)
457
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБангкок
Бангкок
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Бангкок . Архивное фото
БАНГКОК, 25 июн – РИА Новости. Власти Таиланда рассматривают вопрос о продлении режима ЧП, введенного в стране 26 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции, до 31 июля, заявил в четверг журналистам в Бангкоке генеральный секретарь совета национальной безопасности Таиланда генерал Сомсак Рунгсита.
"Сегодня малый состав государственного Центра по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поддержал предложение совета безопасности о продлении еще на один месяц, до 31 июля 2020 года, режима чрезвычайного положения в Таиланде в связи с опасностью распространения инфекции в ходе пятого этапа ослабления ограничительных мер, связанных с пандемией", - сказал он.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"В ходе пятого этапа ослабления ограничений, который начнется 1 июля, откроется ряд наиболее опасных с точки зрения распространения инфекции объектов", - добавил он.
По словам главы совбеза Таиланда, вопрос о поддержке продления режима ЧП будет поставлен на заседании полного состава Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, и в случае поддержки будет внесен в повестку дня заседания кабмина 30 июня.
На пятом этапе ослабления ограничительных мер планируется открыть бары, пабы, массажные салоны с водными процедурами, а также разрешить зрителям присутствовать на спортивных соревнованиях. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято в ближайшие три дня.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
В Таиланде уже более месяца не было ни одного заражения коронавирусом внутри страны. Все находящиеся сейчас в больницах пациенты с коронавирусной инфекцией заразились за границей и прибыли в Таиланд вывозными авиарейсами, после чего были помещены в государственные карантинные центры. За время пандемии в Таиланде заболели 3 158 человек, скончались 62 человека, полностью выздоровели 3 038 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19КоронавирусыПрают Чан-ОчаЗдоровье - ОбществоБангкокТаиландВ мире
Рекомендуем
Бангкок, Таиланд
Посол Таиланда в России рассказал о возможностях сотрудничества
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Сбор урожая черешни
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Новорожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе
В Воронеже в подъезде жилого дома нашли брошенную десятидневную девочку
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Россиян предупредили о надвигающемся похолодании
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
В Кремле прокомментировали вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Раскрыта загадка темной стороны Луны
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Для российских водителей с июля будут действовать новые правила
Пассажирский самолет в небе
В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Таиланда в Россию
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
Лента новостейМолния