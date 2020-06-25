В Таиланде рассматривают вопрос о продлении режима ЧП по коронавирусу

БАНГКОК, 25 июн – РИА Новости. Власти Власти Таиланда рассматривают вопрос о продлении режима ЧП, введенного в стране 26 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции , до 31 июля, заявил в четверг журналистам в Бангкоке генеральный секретарь совета национальной безопасности Таиланда генерал Сомсак Рунгсита.

"Сегодня малый состав государственного Центра по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поддержал предложение совета безопасности о продлении еще на один месяц, до 31 июля 2020 года, режима чрезвычайного положения в Таиланде в связи с опасностью распространения инфекции в ходе пятого этапа ослабления ограничительных мер, связанных с пандемией", - сказал он.

"В ходе пятого этапа ослабления ограничений, который начнется 1 июля, откроется ряд наиболее опасных с точки зрения распространения инфекции объектов", - добавил он.

По словам главы совбеза Таиланда, вопрос о поддержке продления режима ЧП будет поставлен на заседании полного состава Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча , и в случае поддержки будет внесен в повестку дня заседания кабмина 30 июня.

На пятом этапе ослабления ограничительных мер планируется открыть бары, пабы, массажные салоны с водными процедурами, а также разрешить зрителям присутствовать на спортивных соревнованиях. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято в ближайшие три дня.

В Таиланде уже более месяца не было ни одного заражения коронавирусом внутри страны. Все находящиеся сейчас в больницах пациенты с коронавирусной инфекцией заразились за границей и прибыли в Таиланд вывозными авиарейсами, после чего были помещены в государственные карантинные центры. За время пандемии в Таиланде заболели 3 158 человек, скончались 62 человека, полностью выздоровели 3 038 человек.