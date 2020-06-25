Поправки сделают экологию государственным приоритетом, заявили в ОП

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В соответствии с поправками в конституцию экология становится государственным приоритетом, и правительство должно отчитываться о ситуации, заявил РИА Новости член Общественной палаты Москвы, профессор Московского Энергетического Института Евгений Гашо.

"Что касается экологии, то там записаны ряд важных вещей, включая то, что экология становится государственным приоритетом, и правительство должно отчитываться о том, как оно ее улучшает. Это позитивная вещь, и она заставляет задуматься о принятии соответствующих стратегий и программ, связанных с реализацией промышленной политики и реализацией наилучших доступных технологий под эгидой экологии", - сообщил Гашо.

Собеседник считает, что поправка о приоритете российского закона тоже важна и многие страны имеют приоритет своих законов перед международными.

"У нас в 90-е годы был определённый перекос. Были прецеденты, когда российские суды не знали, как действовать из-за определенных противоречий в российском и международном законодательстве. Я считаю, что это нужная поправка, которую нужно было внести", - отметил эксперт.

Говоря о поправке, которая закрепляет государственные границы, Гашо подчеркнул, что неделимость территории также прописана во многих конституциях.