https://ria.ru/20200625/1573463532.html
Поправки сделают экологию государственным приоритетом, заявили в ОП
В соответствии с поправками в конституцию экология становится государственным приоритетом, и правительство должно отчитываться о ситуации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:12
2020-06-25T14:12
голосование по поправкам в конституцию
новости - экология
конституция рф
общественная палата рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573445525_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_04273ee3c3670ef62f57f3ceaf17ede3.jpg
https://ria.ru/20200605/1572528040.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573445525_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_04273ee3c3670ef62f57f3ceaf17ede3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573445525_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_90e9b20f52d8fe598682118671d35205.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573445525_586:0:2634:2048_1400x0_80_0_0_298db72e4c89a452929b31b5a9322041.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - экология, конституция рф, общественная палата рф
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В соответствии с поправками в конституцию экология становится государственным приоритетом, и правительство должно отчитываться о ситуации, заявил РИА Новости член Общественной палаты Москвы, профессор Московского Энергетического Института Евгений Гашо.
"Что касается экологии, то там записаны ряд важных вещей, включая то, что экология становится государственным приоритетом, и правительство должно отчитываться о том, как оно ее улучшает. Это позитивная вещь, и она заставляет задуматься о принятии соответствующих стратегий и программ, связанных с реализацией промышленной политики и реализацией наилучших доступных технологий под эгидой экологии", - сообщил Гашо.
Собеседник считает, что поправка о приоритете российского закона тоже важна и многие страны имеют приоритет своих законов перед международными.
"У нас в 90-е годы был определённый перекос. Были прецеденты, когда российские суды не знали, как действовать из-за определенных противоречий в российском и международном законодательстве. Я считаю, что это нужная поправка, которую нужно было внести", - отметил эксперт.
Говоря о поправке, которая закрепляет государственные границы, Гашо подчеркнул, что неделимость территории также прописана во многих конституциях.
"Поэтому все изменения, которые я видел и о которых я могу судить, они достаточно позитивные", - заключил эксперт.