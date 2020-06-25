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Голосование по поправкам в Конституцию
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Поправки сделают экологию государственным приоритетом, заявили в ОП
В соответствии с поправками в конституцию экология становится государственным приоритетом, и правительство должно отчитываться о ситуации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:12
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
новости - экология, конституция рф, общественная палата рф

Поправки сделают экологию государственным приоритетом, заявили в ОП

14:12 25.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В соответствии с поправками в конституцию экология становится государственным приоритетом, и правительство должно отчитываться о ситуации, заявил РИА Новости член Общественной палаты Москвы, профессор Московского Энергетического Института Евгений Гашо.
"Что касается экологии, то там записаны ряд важных вещей, включая то, что экология становится государственным приоритетом, и правительство должно отчитываться о том, как оно ее улучшает. Это позитивная вещь, и она заставляет задуматься о принятии соответствующих стратегий и программ, связанных с реализацией промышленной политики и реализацией наилучших доступных технологий под эгидой экологии", - сообщил Гашо.
Собеседник считает, что поправка о приоритете российского закона тоже важна и многие страны имеют приоритет своих законов перед международными.
"У нас в 90-е годы был определённый перекос. Были прецеденты, когда российские суды не знали, как действовать из-за определенных противоречий в российском и международном законодательстве. Я считаю, что это нужная поправка, которую нужно было внести", - отметил эксперт.
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Говоря о поправке, которая закрепляет государственные границы, Гашо подчеркнул, что неделимость территории также прописана во многих конституциях.
"Поэтому все изменения, которые я видел и о которых я могу судить, они достаточно позитивные", - заключил эксперт.
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Голосование по поправкам в КонституциюНовости - ЭкологияКонституция РФОбщественная палата РФ
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