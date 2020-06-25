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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573463412.html
Попова заявила, что ждет исполнения сроков по выпуску вакцины от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ждет исполнения обещанных сроков по выпуску вакцины от коронавируса, ожидается, что первая производственная... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова заявила, что ждет исполнения сроков по выпуску вакцины от COVID-19

14:12 25.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ждет исполнения обещанных сроков по выпуску вакцины от коронавируса, ожидается, что первая производственная партия будет в начале осени.
"Конечно, мы все ждем обещанных сроков, это начало осени, для того, чтобы получить первую производственную партию вакцины", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".
Анна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
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Ранее гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал, что регистрация вакцины планируется осенью текущего года с последующим переходом на пострегистрационные клинические исследования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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