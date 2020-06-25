https://ria.ru/20200625/1573463412.html
Попова заявила, что ждет исполнения сроков по выпуску вакцины от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ждет исполнения обещанных сроков по выпуску вакцины от коронавируса, ожидается, что первая производственная... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:12
2020-06-25T14:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://ria.ru/20200625/1573461754.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество