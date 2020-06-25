https://ria.ru/20200625/1573463387.html
В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая потеряла туфлю, но не сбила строй. Об этом рассказал... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:10
2020-06-25T18:01
роман мартов
александр носатов (вице-адмирал)
балтийский флот вмф россии
калининград
общество
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Hell Cat
ещё хотели наградить участницу парада , которая потеряла трусы , но не смогли её поймать , шустрая оказалась участница
503
Лилиана Жеманная
Самая милая новость за сегодняшний день!
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калининград
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман мартов, александр носатов (вице-адмирал), балтийский флот вмф россии, калининград, общество