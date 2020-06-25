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В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая потеряла туфлю, но не сбила строй. Об этом рассказал... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:01
роман мартов
александр носатов (вице-адмирал)
балтийский флот вмф россии
калининград
общество
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роман мартов, александр носатов (вице-адмирал), балтийский флот вмф россии, калининград, общество

В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю

14:10 25.06.2020 (обновлено: 18:01 25.06.2020)
131640
КАЛИНИНГРАД, 25 июн — РИА Новости. Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая потеряла туфлю, но не сбила строй. Об этом рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.

"Командующий вручил девушке памятную медаль, грамоту и букет цветов перед строем мичманов и офицеров", — сказал он.

По словам собеседника агентства, Ксения Кальчинская четыре года служит фельдшером командного пункта в одной из частей ПВО Балтфлота. Это был ее третий парад.
© Фото : пресс-служба БалтфлотаФельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота мичман Ксения Кальчинская
Мичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская, получившая поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
© Фото : пресс-служба Балтфлота
Фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота мичман Ксения Кальчинская
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Роман МартовАлександр Носатов (вице-адмирал)Балтийский флот ВМФ РоссииКалининградОбщество
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ещё хотели наградить участницу парада , которая потеряла трусы , но не смогли её поймать , шустрая оказалась участница
25 июня, 14:42
Hell Cat
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Самая милая новость за сегодняшний день!
25 июня, 14:29
Лилиана Жеманная
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