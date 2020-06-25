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Эксперт оценил план турецкой партии с признанием Крыма российским
План дружбы и мира турецкой партии Vatan ("Родина"), включающий признание российского статуса Крыма, является знаковым посылом, который отражает изменение... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:09
заур смирнов
турция
республика крым
киев
в мире
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турция
республика крым
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
заур смирнов, турция, республика крым, киев, в мире

Эксперт оценил план турецкой партии с признанием Крыма российским

14:09 25.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. План дружбы и мира турецкой партии Vatan ("Родина"), включающий признание российского статуса Крыма, является знаковым посылом, который отражает изменение публичной позиции представителей политических элит Турции, заявил крымский эксперт по межнациональным отношениям Заур Смирнов.
Ранее турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Обнародованный план партии "Ватан" , включающий в себя признание российского статуса Крыма, - знаковый посыл, который говорит о том, что политические элиты Турции, входящей в число влиятельных мировых держав, допускают в ближайшей перспективе именно такое развитее ситуации в Черноморско-средиземноморском регионе", - сказал РИА Новости Смирнов.
По его словам, заявление турецкой партии свидетельствует о начале процесса, при котором украинская сторона в лице крымско-татарских политиков, находящихся в Киеве, лишается своего былого влияния на турецкое руководство и его позицию по Крыму.
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Заур СмирновТурцияРеспублика КрымКиевВ мире
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