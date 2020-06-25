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Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова руководителем Россотрудничества, сообщил РИА Новости замглавы агентства Михаил Брюханов. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:49
элеонора митрофанова
госдума рф
евгений примаков
владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
политика
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О, уже знати чуть ли не по наследству титулы передают. Опять сыны, внуки определенно талантливы. Угу. А остальные пусть вон в имитацию лифта поиграть под названием Лидеры России
89
Евгений Сандро его зовут, но чтобы покачаться на лаврах деда он сменил фамилию.
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16
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572306635_0:36:2658:1531_1400x0_80_0_0_095c1f7369fd56028e6eb4539c71194b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элеонора митрофанова, госдума рф, евгений примаков, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), политика

Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества

14:08 25.06.2020 (обновлено: 14:49 25.06.2020)
16789
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова руководителем Россотрудничества, сообщил РИА Новости замглавы агентства Михаил Брюханов.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, он вступил в силу.
Примаков сменил на посту Элеонору Митрофанову. Она перешла в МИД в качества посла по особым поручениям.
Сам новый глава Россотрудничества рассказал РИА Новости, что агентство ждут "большие перемены".
"Пока планы раскрывать не буду. <...> Я еще не виделся с Сергеем Викторовичем (Лавровым. — Прим. ред.), надеюсь его увидеть завтра, чтобы обсудить все процедуры необходимые, и буду работать", — сказал собеседник агентства.
Примаков — внук советского и российского дипломата и ученого, бывшего министра иностранных дел и главы правительства Евгения Примакова. Он работал журналистом в различных СМИ под псевдонимом Евгений Сандро.
В сентябре 2018 года Примакова избрали депутатом Госдумы на довыборах по Балашовскому одномандатному округу Саратовской области. Он вошел во фракцию "Единой России" и стал членом комитета по международным делам.
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Элеонора МитрофановаГосдума РФЕвгений ПримаковВладимир ПутинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Политика
Популярные комментарии
О, уже знати чуть ли не по наследству титулы передают. Опять сыны, внуки определенно талантливы. Угу. А остальные пусть вон в имитацию лифта поиграть под названием Лидеры России
25 июня, 14:51
Д Дмитрий Жарков
41310044
Евгений Сандро его зовут, но чтобы покачаться на лаврах деда он сменил фамилию.
25 июня, 14:54
Иван Чугайнов
21500026
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