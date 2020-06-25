Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества

"Пока планы раскрывать не буду. <...> Я еще не виделся с Сергеем Викторовичем (Лавровым. — Прим. ред.), надеюсь его увидеть завтра, чтобы обсудить все процедуры необходимые, и буду работать", — сказал собеседник агентства.