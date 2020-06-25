https://ria.ru/20200625/1573463251.html
Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова руководителем Россотрудничества, сообщил РИА Новости замглавы агентства Михаил Брюханов. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:08
2020-06-25T14:49
элеонора митрофанова
госдума рф
евгений примаков
владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572306635_0:36:2658:1531_1400x0_80_0_0_095c1f7369fd56028e6eb4539c71194b.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200601/1572307784.html
Дмитрий Жарков
О, уже знати чуть ли не по наследству титулы передают. Опять сыны, внуки определенно талантливы. Угу. А остальные пусть вон в имитацию лифта поиграть под названием Лидеры России
89
Иван Чугайнов
Евгений Сандро его зовут, но чтобы покачаться на лаврах деда он сменил фамилию.
52
16
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572306635_0:36:2658:1531_1400x0_80_0_0_095c1f7369fd56028e6eb4539c71194b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572306635_0:0:2580:1935_1400x0_80_0_0_b243cfb6c3e1e32c95a2e78dfa6a41d7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572306635_90:0:2025:1935_1400x0_80_0_0_4ecf47e47785ababe87308c720d9ed34.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элеонора митрофанова, госдума рф, евгений примаков, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), политика