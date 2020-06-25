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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573463218.html
Число случаев коронавируса в ЛНР достигло 494
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 494, сообщили журналистам в четверг в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569608663_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_2a743943f0e421c434a82043ef85ec03.jpg
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Число случаев коронавируса в ЛНР достигло 494

14:08 25.06.2020
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаВолонтеры, оказывающие помощь лицам на самоизоляции из-за угрозы коронавируса в ЛНР
Волонтеры, оказывающие помощь лицам на самоизоляции из-за угрозы коронавируса в ЛНР
© РИА Новости / Олеся Потапова
ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 494, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 22 июня в республике был выявлен 471 человек с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 11 человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 25 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 494", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что в общей сложности выписаны 429 человек - полностью выздоровевших и "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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