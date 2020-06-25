Число случаев коронавируса в ЛНР достигло 494

ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 494, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 22 июня в республике был выявлен 471 человек с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 11 человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 25 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 494", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что в общей сложности выписаны 429 человек - полностью выздоровевших и "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.