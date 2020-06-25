Пострадавший после падения параплана в Сочи турист умер в больнице

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 23 июня 2020 года 38-летний мужчина скончался в больнице. Второй пострадавший находится в медицинском учреждении, где ему продолжают оказывать необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Как ранее рассказал РИА Новости руководитель клуба федерации спорта сверхлегкой авиации в Сочи Егор Терентьев, такое серьезное падение произошло впервые. При этом инструктор, осуществлявший полет, очень опытный и подтвердил в декабре 2019 года свой международный сертификат. Временно, по решению клуба, полеты на параплане на курорте "Роза Хутор" приостановлены.