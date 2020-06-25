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Пострадавший после падения параплана в Сочи турист умер в больнице
Турист, упавший вместе с инструктором на параплане в горах Сочи, умер в больнице, по факту гибели возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:38
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353
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туризм, новости - туризм, роза хутор, сочи, краснодарский край, происшествия

Пострадавший после падения параплана в Сочи турист умер в больнице

14:07 25.06.2020 (обновлено: 14:38 25.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. Турист, упавший вместе с инструктором на параплане в горах Сочи, умер в больнице, по факту гибели возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В субботу на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи на высоте 2320 метров над уровнем моря через несколько секунд после взлета параплан с инструктором и туристом упал на скалы. Турист 38 лет и инструктор 34 лет получили серьезные травмы и попали в больницу.
"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 23 июня 2020 года 38-летний мужчина скончался в больнице. Второй пострадавший находится в медицинском учреждении, где ему продолжают оказывать необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Как ранее рассказал РИА Новости руководитель клуба федерации спорта сверхлегкой авиации в Сочи Егор Терентьев, такое серьезное падение произошло впервые. При этом инструктор, осуществлявший полет, очень опытный и подтвердил в декабре 2019 года свой международный сертификат. Временно, по решению клуба, полеты на параплане на курорте "Роза Хутор" приостановлены.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погиб 38-летний мужчина. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
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22 июня, 17:58
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ТуризмНовости - ТуризмРоза ХуторСочиКраснодарский крайПроисшествия
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