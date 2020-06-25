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Новикомбанк открыл офис в Воронеже
Новикомбанк в рамках реализации программы развития региональной сети открыл в четверг дополнительный офис обслуживания в Воронеже, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:06
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новикомбанк, воронеж, новости компаний - экономика

Новикомбанк открыл офис в Воронеже

14:06 25.06.2020
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкВоронеж
Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Новикомбанк в рамках реализации программы развития региональной сети открыл в четверг дополнительный офис обслуживания в Воронеже, сообщает пресс-служба банка.
"Открытие Дополнительного офиса Новикомбанка в столице Центрального Черноземья России является значимым событием в регионе. Предприятия Ростеха, расположенные в городе и близлежащих областях, а также их сотрудники, получат доступ к широкой линейке современных банковских продуктов", – отметил руководитель представительства Государственной корпорации Ростех в Центральном федеральном округе Николай Хохлов.
Пресс-служба уточняет, что дополнительный офис будет обслуживать предприятия корпорации, которые расположены на территории Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей..
"Дополнительный офис в Воронеже является универсальным, открылся с целью организации качественного финансирования и обслуживания предприятий корпорации, а также кредитования физических лиц в рамках зарплатных проектов. При этом для нас особенно важно, что благодаря уникальному продукту – социально-платежной карте работника Ростеха, мы участвуем в реализации социальных программ акционера и предлагаем наилучшие условия сотрудникам Корпорации", - сказала управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Воронеже Елена Карпович.
Подписание документов
10 июня, 14:17
Новикомбанк, Минэкономразвития и ВЭБ.РФ подписали соглашение
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НовикомбанкВоронежНовости компаний - Экономика
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