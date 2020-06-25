Новикомбанк открыл офис в Воронеже

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Новикомбанк в рамках реализации программы развития региональной сети открыл в четверг дополнительный офис обслуживания в Воронеже, сообщает пресс-служба банка.
"Открытие Дополнительного офиса Новикомбанка в столице Центрального Черноземья России является значимым событием в регионе. Предприятия Ростеха, расположенные в городе и близлежащих областях, а также их сотрудники, получат доступ к широкой линейке современных банковских продуктов", – отметил руководитель представительства Государственной корпорации Ростех в Центральном федеральном округе Николай Хохлов.
Пресс-служба уточняет, что дополнительный офис будет обслуживать предприятия корпорации, которые расположены на территории Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей..
"Дополнительный офис в Воронеже является универсальным, открылся с целью организации качественного финансирования и обслуживания предприятий корпорации, а также кредитования физических лиц в рамках зарплатных проектов. При этом для нас особенно важно, что благодаря уникальному продукту – социально-платежной карте работника Ростеха, мы участвуем в реализации социальных программ акционера и предлагаем наилучшие условия сотрудникам Корпорации", - сказала управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Воронеже Елена Карпович.