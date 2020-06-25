Новикомбанк открыл офис в Воронеже

"Открытие Дополнительного офиса Новикомбанка в столице Центрального Черноземья России является значимым событием в регионе. Предприятия Ростеха, расположенные в городе и близлежащих областях, а также их сотрудники, получат доступ к широкой линейке современных банковских продуктов", – отметил руководитель представительства Государственной корпорации Ростех в Центральном федеральном округе Николай Хохлов.