https://ria.ru/20200625/1573463042.html
Туристы рассказали, сколько денег готовы тратить на путешествия
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег готовы тратить на путешествия после пандемии, сообщает Biletix. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:16
2020-06-25T14:16
туризм
туризм
новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572705378_0:225:3073:1954_1400x0_80_0_0_6bee39c7b467591f7ff9a353963edf2f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег готовы тратить на путешествия после пандемии, сообщает Biletix.
Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что доля путешественников, готовых тратить более 50 тысяч рублей на члена семьи, за период с января по июнь текущего года снизилась с 45 до 27 процентов. Соответственно, доля готовых тратить в отпуске не более 50 тысяч рублей на человека, напротив, выросла с 55 до 73 процентов. С семи до четырех процентов уменьшилось число опрошенных, планирующих заплатить за отдых каждого члена семьи более 100 тысяч рублей.
В первую очередь, туристы согласны экономить на проживании: 37 процентов сказали, что могут пожертвовать комфортом.
Отказаться от удобного перелета или проезда ради сохранения бюджета готовы 20 процентов респондентов, а меньше тратить на развлечения – 22 процента.
Доля тех, кто не собираются экономить в путешествии, снизилась с 16 до семи процентов.
Лишь небольшая часть пользователей готова отказаться от туров вовсе. Так, 87 процентов намерены возобновить поездки во второй половине 2020 года. При этом две трети из них хотят отправиться в отпуск, каждый пятый мечтает навестить родных и близких, а семи процентам предстоит командировка.