Туристы рассказали, сколько денег готовы тратить на путешествия

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег готовы тратить на путешествия после пандемии, сообщает Biletix.

Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что доля путешественников, готовых тратить более 50 тысяч рублей на члена семьи, за период с января по июнь текущего года снизилась с 45 до 27 процентов. Соответственно, доля готовых тратить в отпуске не более 50 тысяч рублей на человека, напротив, выросла с 55 до 73 процентов. С семи до четырех процентов уменьшилось число опрошенных, планирующих заплатить за отдых каждого члена семьи более 100 тысяч рублей.

В первую очередь, туристы согласны экономить на проживании: 37 процентов сказали, что могут пожертвовать комфортом.

Отказаться от удобного перелета или проезда ради сохранения бюджета готовы 20 процентов респондентов, а меньше тратить на развлечения – 22 процента.

Доля тех, кто не собираются экономить в путешествии, снизилась с 16 до семи процентов.