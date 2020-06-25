США стремятся усилить доминирование в мире, заявили в МИД

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Вашингтон стремится усилить собственное доминирование в мире, в том числе демонстративно нарушая международное право, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Я думаю, что речь надо вести не об акценте в политике США на силовой фактор, а о стремлении США сохранить и по возможности усилить позиции собственного доминирования в разных областях", - заявил он на онлайн-сессии "Примаковских чтений" "США в воронке кризисов: стратегические последствия".
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В частности, речь идет о доминировании в мировой платежной системе, где создать конкуренцию США пока не получается. Кроме того, Рябков отметил, что Вашингтон активно применяет санкции как механизм продвижения своих интересов. Что касается силовых методов, то хотя администрация президента Дональда Трампа и не начинала крупных войн, но применяла силу в Сирии в нарушение устава ООН.
"Вообще, фирменным знаком США в последние годы является вызывающее, открытое и абсолютно демонстративное нарушение самых фундаментальных норм и принципов международного права, многих очень соглашений", - отметил Рябков.