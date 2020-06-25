Онлайн-конференция об открытии Московского зоопарка

- генеральный директор Московского зоопарка Светлана АКУЛОВА;- заместитель генерального директора по зоологической работе Алексей СУСЛОВ.Весной 2020 года впервые за 156 лет Московский зоопарк был закрыт для посетителей. Это был уникальный опыт как для его сотрудников, так и для животных, привыкших к гостям. 16 июня Московский зоопарк открылся для посетителей. Это был первый этап снятия ограничений. Посещение допускалось в защитных масках, а люди могли находиться лишь на открытом воздухе. 23 июня наступил второй этап снятия ограничений. Разрешено посещение внутренних павильонов, но по-прежнему закрыты контактные площадки. Как зоопарк пережил период изоляции? Каковы новые правила посещения?