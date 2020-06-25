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Онлайн-конференция об открытии Московского зоопарка
26 июня в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Московский зоопарк после карантина: правила посещения".
2020-06-25T19:16
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1573462897.jpg?1593101776
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об открытии Московского зоопарка

14:04 25.06.2020 (обновлено: 19:16 25.06.2020)
15
26 июня в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Московский зоопарк после карантина: правила посещения".
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Участники:
- генеральный директор Московского зоопарка Светлана АКУЛОВА;
- заместитель генерального директора по зоологической работе Алексей СУСЛОВ.

Весной 2020 года впервые за 156 лет Московский зоопарк был закрыт для посетителей. Это был уникальный опыт как для его сотрудников, так и для животных, привыкших к гостям. 16 июня Московский зоопарк открылся для посетителей. Это был первый этап снятия ограничений. Посещение допускалось в защитных масках, а люди могли находиться лишь на открытом воздухе. 23 июня наступил второй этап снятия ограничений. Разрешено посещение внутренних павильонов, но по-прежнему закрыты контактные площадки. Как зоопарк пережил период изоляции? Каковы новые правила посещения?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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