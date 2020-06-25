https://ria.ru/20200625/1573462874.html
В Кемерово порядка 70 человек эвакуировали из ТЦ из-за задымления
Порядка 70 человек эвакуировались из ТРК "Гринвич" в Кемерово из-за задымления в подсобном помещении, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:04
2020-06-25T14:04
кемерово
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e386cdcc945ea925e5377cc30384ba80.jpg
https://ria.ru/20200625/1573449020.html
кемерово
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e386cdcc945ea925e5377cc30384ba80.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_cca77a415f04385900d45a48b3674930.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_691cc750ef6a4b54fd2dea7ec86c5c3e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемерово, происшествия