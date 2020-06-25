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В Кемерово порядка 70 человек эвакуировали из ТЦ из-за задымления
Порядка 70 человек эвакуировались из ТРК "Гринвич" в Кемерово из-за задымления в подсобном помещении, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:04
кемерово
происшествия
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РИА Новости
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кемерово, происшествия

В Кемерово порядка 70 человек эвакуировали из ТЦ из-за задымления

14:04 25.06.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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КЕМЕРОВО, 25 июн - РИА Новости. Порядка 70 человек эвакуировались из ТРК "Гринвич" в Кемерово из-за задымления в подсобном помещении, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.
"Порядка 70 было (эвакуированных – ред.). Они самостоятельно вышли все. Обгорел светильник на площади 0,1 квадратного метра. Задымление было только в подсобном помещении. Все вышли в плановом порядке, никто не пострадал", – отметили в пресс-службе главка.
"Гринвич" имеет пять этажей. Общая площадь здания составляет 31 450,3 квадратных метра, торговая – 13 401,2.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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