В Кемерово порядка 70 человек эвакуировали из ТЦ из-за задымления

"Порядка 70 было (эвакуированных – ред.). Они самостоятельно вышли все. Обгорел светильник на площади 0,1 квадратного метра. Задымление было только в подсобном помещении. Все вышли в плановом порядке, никто не пострадал", – отметили в пресс-службе главка.