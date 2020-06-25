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Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС
Минкомсвязь РФ предлагает выделять на постоянной основе финансовую помощь российским разработчикам программного обеспечения, чтобы не допустить ухудшения их... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:02
максим паршин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), владимир путин, экономика

Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС

14:02 25.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАбитуриенты за компьютером
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© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Минкомсвязь РФ предлагает выделять на постоянной основе финансовую помощь российским разработчикам программного обеспечения, чтобы не допустить ухудшения их финансового положения в случае отмены льгот по НДС на продажу софта, сообщил РИА Новости замглавы министерства Максим Паршин.
Президент России Владимир Путин 23 июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр: для компаний сферы информтехнологий бессрочно снизить ставку страховых взносов до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%.
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Путин: для российских IT-компаний нужно организовать налоговый маневр
Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на письмо Минкомсвязи РФ написала, что ведомство предлагает компенсировать выпадающие доходы бюджета от объявленного президентом налогового маневра в IT-отрасли путем возврата НДС на продажу софта, что уже в 2021 году должно принести в бюджет 42,5 миллиарда рублей. Российским компаниям из специального реестра введение НДС предлагается компенсировать субсидиями, но иностранный софт может подорожать более чем на 16%, отмечало издание.
По словам Паршина, предложения Минкомсвязи по поддержке IT-отрасли, направленные в правительство РФ в рамках формирования общенационального плана действий по восстановлению экономики, содержали меры по снижению тарифов страховых взносов, налога на прибыль и ведению других льгот для аккредитованных российских IT-компаний.
"Для компенсации выпадающих доходов федерального бюджета в случае введения данных льгот мы предлагали отменить освобождение от НДС операций по реализации прав на использование программного обеспечения на основе лицензионного договора", - сказал Паршин, чьи слова передала пресс-служба Минкомсвязи.
"При этом для разработчиков российских программных продуктов, предоставляемых, в том числе, по облачной модели, Минкомсвязь России предлагала выделение необходимой финансовой помощи на постоянной основе для недопущения ухудшения параметров их финансово-экономической деятельности при отмене льготы по НДС", - сообщил замглавы Минкомсвязи.
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Максим ПаршинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Владимир ПутинЭкономика
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