Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Минкомсвязь РФ предлагает выделять на постоянной основе финансовую помощь российским разработчикам программного обеспечения, чтобы не допустить ухудшения их финансового положения в случае отмены льгот по НДС на продажу софта, сообщил РИА Новости замглавы министерства Минкомсвязь РФ предлагает выделять на постоянной основе финансовую помощь российским разработчикам программного обеспечения, чтобы не допустить ухудшения их финансового положения в случае отмены льгот по НДС на продажу софта, сообщил РИА Новости замглавы министерства Максим Паршин

Президент России Владимир Путин 23 июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр: для компаний сферы информтехнологий бессрочно снизить ставку страховых взносов до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%.

Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на письмо Минкомсвязи РФ написала, что ведомство предлагает компенсировать выпадающие доходы бюджета от объявленного президентом налогового маневра в IT-отрасли путем возврата НДС на продажу софта, что уже в 2021 году должно принести в бюджет 42,5 миллиарда рублей. Российским компаниям из специального реестра введение НДС предлагается компенсировать субсидиями, но иностранный софт может подорожать более чем на 16%, отмечало издание.

По словам Паршина, предложения Минкомсвязи по поддержке IT-отрасли, направленные в правительство РФ в рамках формирования общенационального плана действий по восстановлению экономики, содержали меры по снижению тарифов страховых взносов, налога на прибыль и ведению других льгот для аккредитованных российских IT-компаний.

"Для компенсации выпадающих доходов федерального бюджета в случае введения данных льгот мы предлагали отменить освобождение от НДС операций по реализации прав на использование программного обеспечения на основе лицензионного договора", - сказал Паршин, чьи слова передала пресс-служба Минкомсвязи.