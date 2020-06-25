Муфтий: хадж-операторы вернут средства или перенесут поездки в Мекку

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) с пониманием относится к решению властей Саудовской Аравии отменить хадж в этом году из-за пандемии коронавируса, по этой причине все оплаченные туры хадж-операторами будут возвращены или перенесены на следующий год, сообщил РИА Новости глава ДСМР муфтий Москвы Альбир Крганов.

Ранее власти Саудовской Аравии из-за коронавируса отменили хадж для паломников из-за рубежа: в этом году в нем разрешено участвовать только паломникам, которые уже находятся в королевстве. С началом эпидемии COVID-19 власти королевства также запретили умру - малое паломничество к святым местам, которое, в отличие от хаджа, возможно в любое время года.

"То, что последует вынужденная временная мера отмены хаджа в 2020 году, было ожидаемо... Здоровье человека и сохранение его жизни является обязательным фактором, и в этой связи это решение, конечно же, во всех отношениях правильное, и мы - от имени Духовного собрания мусульман России - всецело поддерживаем его, и свое мнение по этому поводу направили в посольство Саудовской Аравии", - сказал Крганов.

По его словам, аналогичное мнение высказали еще несколько месяцев назад, когда только началась пандемия по всему миру, и мусульманские религиозные деятели из других стран, и оно соответствует священным книгам мусульман.

"Мы ведем разъяснительную работу среди наших верующих, и туроператоры централизованных религиозных организаций, муфтиятов также были к этому готовы, ждали этого решения. И они готовы вернуть тем гражданам, которые намеревались поехать в хадж, обратно их средства или перенести их на следующий год. То есть, средства, которые были заплачены заранее, будут возвращены их владельцам, нашим гражданам-мусульманам", - заверил Крганов.