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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200625/1573462690.html
Муфтий: хадж-операторы вернут средства или перенесут поездки в Мекку
Духовное собрание мусульман России (ДСМР) с пониманием относится к решению властей Саудовской Аравии отменить хадж в этом году из-за пандемии коронавируса, по... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:02
религия и мировоззрение
альбир крганов
новости - религия и мировоззрение
саудовская аравия
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353
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альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, саудовская аравия

Муфтий: хадж-операторы вернут средства или перенесут поездки в Мекку

14:02 25.06.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовПредседатель ЦДУМ России Альбир Крганов на 10-м юбилейном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Председатель ЦДУМ России Альбир Крганов на 10-м юбилейном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) с пониманием относится к решению властей Саудовской Аравии отменить хадж в этом году из-за пандемии коронавируса, по этой причине все оплаченные туры хадж-операторами будут возвращены или перенесены на следующий год, сообщил РИА Новости глава ДСМР муфтий Москвы Альбир Крганов.
Ранее власти Саудовской Аравии из-за коронавируса отменили хадж для паломников из-за рубежа: в этом году в нем разрешено участвовать только паломникам, которые уже находятся в королевстве. С началом эпидемии COVID-19 власти королевства также запретили умру - малое паломничество к святым местам, которое, в отличие от хаджа, возможно в любое время года.
"То, что последует вынужденная временная мера отмены хаджа в 2020 году, было ожидаемо... Здоровье человека и сохранение его жизни является обязательным фактором, и в этой связи это решение, конечно же, во всех отношениях правильное, и мы - от имени Духовного собрания мусульман России - всецело поддерживаем его, и свое мнение по этому поводу направили в посольство Саудовской Аравии", - сказал Крганов.
Паломники в Мекке
23 июня, 14:22Религия и мировоззрение
В России поддержали решение Саудовской Аравии отменить хадж из-за COVID
По его словам, аналогичное мнение высказали еще несколько месяцев назад, когда только началась пандемия по всему миру, и мусульманские религиозные деятели из других стран, и оно соответствует священным книгам мусульман.
"Мы ведем разъяснительную работу среди наших верующих, и туроператоры централизованных религиозных организаций, муфтиятов также были к этому готовы, ждали этого решения. И они готовы вернуть тем гражданам, которые намеревались поехать в хадж, обратно их средства или перенести их на следующий год. То есть, средства, которые были заплачены заранее, будут возвращены их владельцам, нашим гражданам-мусульманам", - заверил Крганов.
Хадж - ежегодное паломничество к святым местам ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Учение предписывает мусульманам совершить хадж хотя бы раз в жизни. Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом с более чем 161 тысячей инфицированных.
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Религия и мировоззрениеАльбир КргановНовости - Религия и мировоззрениеСаудовская Аравия
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