МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручения по субсидиям для поддержки легкой промышленности: кабмину предстоит увеличить до 1 миллиарда рублей ежегодно субсидии предприятиям этой отрасли на пополнение оборотных средств, а Минпромторгу с Минфином - актуализировать показатели эффективности предоставления таких субсидий.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на: увеличение до 1 миллиарда рублей ежегодно субсидирования предприятиям легкой промышленности части затрат на обслуживание кредитов, направленных на пополнение оборотных средств", - говорится в тексте поручений, опубликованном на сайте Кремля.
В этом же блоке кабмину поручено выделить субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки в 50% от цены приобретения оборудования для предприятий легкой промышленности. Кроме того, кабмину предстоит выделить не менее 242 миллионов рублей ежегодно на мероприятия "Комплексной программы поддержки производства изделий из льна на период до 2025 года". По всем этим трем поручениям срок исполнения - до 15 августа.
Помимо этого, Минпромторгу совместно с Минфином поручено "обеспечить актуализацию показателей эффективности предоставления субсидий из федерального бюджета предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, направленных на пополнение оборотных средств". Ответственными назначены министры Денис Мантуров и Антон Силуанов. Срок исполнения поручения - до 1 октября 2020 года.