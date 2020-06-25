Путин дал поручения по субсидиям для поддержки легкой промышленности

В этом же блоке кабмину поручено выделить субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки в 50% от цены приобретения оборудования для предприятий легкой промышленности. Кроме того, кабмину предстоит выделить не менее 242 миллионов рублей ежегодно на мероприятия "Комплексной программы поддержки производства изделий из льна на период до 2025 года". По всем этим трем поручениям срок исполнения - до 15 августа.