Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573462660.html
Путин дал поручения по субсидиям для поддержки легкой промышленности
Президент России Владимир Путин дал поручения по субсидиям для поддержки легкой промышленности: кабмину предстоит увеличить до 1 миллиарда рублей ежегодно... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:02
россия
денис мантуров
антон силуанов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573192076_0:0:2768:1558_1400x0_80_0_0_20b9ab8483f33b30d72492cd89e9cccc.jpg
https://ria.ru/20200603/1572410093.html
https://ria.ru/20200603/1572409399.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573192076_0:0:2768:1558_1400x0_80_0_0_20b9ab8483f33b30d72492cd89e9cccc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573192076_27:0:2758:2048_1400x0_80_0_0_d0a8f28e2445667583f74faddd1da265.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573192076_368:0:2416:2048_1400x0_80_0_0_f08bb104b87f1b837eda070dbb53cd47.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, денис мантуров, антон силуанов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика

Путин дал поручения по субсидиям для поддержки легкой промышленности

14:02 25.06.2020
119
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручения по субсидиям для поддержки легкой промышленности: кабмину предстоит увеличить до 1 миллиарда рублей ежегодно субсидии предприятиям этой отрасли на пополнение оборотных средств, а Минпромторгу с Минфином - актуализировать показатели эффективности предоставления таких субсидий.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на: увеличение до 1 миллиарда рублей ежегодно субсидирования предприятиям легкой промышленности части затрат на обслуживание кредитов, направленных на пополнение оборотных средств", - говорится в тексте поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин
3 июня, 15:26
Путин отметил необходимость адресных мер поддержки легкой промышленности
В этом же блоке кабмину поручено выделить субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки в 50% от цены приобретения оборудования для предприятий легкой промышленности. Кроме того, кабмину предстоит выделить не менее 242 миллионов рублей ежегодно на мероприятия "Комплексной программы поддержки производства изделий из льна на период до 2025 года". По всем этим трем поручениям срок исполнения - до 15 августа.
Помимо этого, Минпромторгу совместно с Минфином поручено "обеспечить актуализацию показателей эффективности предоставления субсидий из федерального бюджета предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, направленных на пополнение оборотных средств". Ответственными назначены министры Денис Мантуров и Антон Силуанов. Срок исполнения поручения - до 1 октября 2020 года.
Президент РФ Владимир Путин
3 июня, 15:15
Путин поручил проанализировать меры поддержки МСП в легкой промышленности
200000
Обсудить 0
РоссияДенис МантуровАнтон СилуановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин поручил утвердить меры для сокращения теневого сектора в легпроме
Абитуриенты за компьютером
Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС
Президент РФ Владимир Путин
Путин: нужно создать механизм распределения средств от увеличенного НДФЛ
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил включить в план по экономике меры по развитию легпрома
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин надеется, что закон по недопущению повтора ЧС в Норильске примут
Города России. Сургут
Сургутский район в четвертый раз признали лидером инвестрейтинга в Югре
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о поддержке производителей радиоэлектроники
Смартфон
ГП закупила телефоны для секретных переговоров по 170 тысяч рублей каждый
Беспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
Шеф полиции Тусона подал в отставку после гибели мужчины при задержании
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" начал строительство платформы для месторождения в Арктике
Предприятие по переработке углеводородного сырья
Список системообразующих организаций ТЭК расширили
Рост экономики
Георгиевский: потенциал развития экспорта — в инвестиционных проектах
Робот Promobot V.4
Китайские компании заинтересовались роботами Promobot
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Уровень газификации на селе превысил 60%, заявил Мишустин
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал использовать весь потенциал региональных общественных палат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
Лента новостейМолния