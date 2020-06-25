Лукашенко назвал сообщение о счете в Швейцарии у его сына "жутким фейком"

"Сегодня мне доложили, - хотя это было давно, никто не докладывал, - что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 миллионов долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", - привел пример Лукашенко.

"Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это", - подчеркнул белорусский президент.