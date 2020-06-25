https://ria.ru/20200625/1573462548.html
Лукашенко назвал сообщение о счете в Швейцарии у его сына "жутким фейком"
Лукашенко назвал "жутким фейком" информацию о $840 млн на счету в Швейцарии у его сына, предложил любому желающему немедленно их забрать. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:00
2020-06-25T14:00
александр лукашенко
белоруссия
швейцария
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, швейцария, в мире
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Лукашенко
назвал "жутким фейком" информацию о $840 млн на счету в Швейцарии
у его сына, предложил любому желающему немедленно их забрать.
Ранее в Telegram
-каналах появилась информация и якобы скрин счета Виктора Лукашенко в швейцарском Credit Suisse - по данным на 24 марта 2012 года, сумма в пересчете с евро и швейцарских франков составляла более 840 миллионов долларов. Как передает агентство Sputnik Беларусь
в четверг во время рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко высказался о текущей ситуации в стране и отметил, что сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать власть. Он заявил, что некоторые из таких вбросов его просто удивляют.
"Сегодня мне доложили, - хотя это было давно, никто не докладывал, - что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 миллионов долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", - привел пример Лукашенко.
Он обратил внимание, что информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам.
"Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это", - подчеркнул белорусский президент.