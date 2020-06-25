Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573462548.html
Лукашенко назвал сообщение о счете в Швейцарии у его сына "жутким фейком"
Лукашенко назвал "жутким фейком" информацию о $840 млн на счету в Швейцарии у его сына, предложил любому желающему немедленно их забрать. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:00
александр лукашенко
белоруссия
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
https://ria.ru/20200625/1573450099.html
2
белоруссия
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_103:0:2834:2048_1400x0_80_0_0_8fe78fbd4f46a7920e60bcd91656d668.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564388291_0:0:1626:1625_1400x0_80_0_0_d1ad357ab1e22b0255e94c258cc494b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, швейцария, в мире

Лукашенко назвал сообщение о счете в Швейцарии у его сына "жутким фейком"

14:00 25.06.2020
981
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Лукашенко назвал "жутким фейком" информацию о $840 млн на счету в Швейцарии у его сына, предложил любому желающему немедленно их забрать.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация и якобы скрин счета Виктора Лукашенко в швейцарском Credit Suisse - по данным на 24 марта 2012 года, сумма в пересчете с евро и швейцарских франков составляла более 840 миллионов долларов. Как передает агентство Sputnik Беларусь в четверг во время рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко высказался о текущей ситуации в стране и отметил, что сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать власть. Он заявил, что некоторые из таких вбросов его просто удивляют.
"Сегодня мне доложили, - хотя это было давно, никто не докладывал, - что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 миллионов долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", - привел пример Лукашенко.
Он обратил внимание, что информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам.
"Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это", - подчеркнул белорусский президент.
Водопроводный кран
Вчера, 11:01
В двух районах Минска сохраняются проблемы с качеством воды
10281255
Обсудить 2
Александр ЛукашенкоБелоруссияШвейцарияВ мире
Рекомендуем
Смартфон
ГП закупила телефоны для секретных переговоров по 170 тысяч рублей каждый
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Credit Suisse заявил, что не имеет отношений с сыном Лукашенко
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Депутат: оказывающие информподдержку схиигумену с Урала тоже виновны
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях "низкого качества"
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили заявления Лукашенко о вмешательстве в выборы
Вашингтон, США
Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство в выборы в Белоруссии
Автомобиль итальянской полиции
Россиянку, ранившую бармена в Турине ножом, обвиняют в попытке убийства
Крым
Эксперт оценил план турецкой партии с признанием Крыма российским
Президент США Дональд Трамп
Немецкий политолог оценил планы США перебросить войска в Польшу
Сергей Хрущев
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сотрудники ОМОН Беларуси наблюдают во время акции протеста в Минске. 19 июня 2020
IFJ и EFJ осудили задержания и нападения на журналистов в Белоруссии
Наручники
В Белоруссии задержали человека, публиковавшего данные нацгвардейцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
Лента новостейМолния