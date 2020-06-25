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В районе ЧП в Норильске расширили боновое заграждение
Боны общей протяженностью более 9 километров установлены на реке Амбарная для сбора разлившихся после аварии в Норильске нефтепродуктов, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:00
разлив дизельного топлива в норильске
владимир путин
красноярский край
норильск
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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разлив дизельного топлива в норильске, владимир путин, красноярский край, норильск, происшествия

В районе ЧП в Норильске расширили боновое заграждение

13:59 25.06.2020 (обновлено: 14:00 25.06.2020)
188
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Боны общей протяженностью более 9 километров установлены на реке Амбарная для сбора разлившихся после аварии в Норильске нефтепродуктов, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.
Таким образом, за последние дни установлено еще больше десятка линий бонов, а их общая длина выросла почти на километр.
"Установлены 88 линий боновых заграждений протяженностью 9 километров 341 метр (река Амбарная)", - привел собеседник агентства актуальные данные.
По уточненным данным, общая площадь загрязненной территории при аварии на ТЭЦ-3 составила 8,9 гектара, а акватории рек – 1,6 квадратных километра.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит компании НТЭК, входящей в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вытекло около 21 тысячи тонн топлива.
В Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, ЧП неоднократно обсуждалось на самом высоком уровне с участием президента Владимира Путина. Расследуется уголовное дело по ряду статей.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
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Разлив дизельного топлива в НорильскеВладимир ПутинКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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