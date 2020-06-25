В районе ЧП в Норильске расширили боновое заграждение

Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском

Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Боны общей протяженностью более 9 километров установлены на реке Амбарная для сбора разлившихся после аварии в Боны общей протяженностью более 9 километров установлены на реке Амбарная для сбора разлившихся после аварии в Норильске нефтепродуктов, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.

Таким образом, за последние дни установлено еще больше десятка линий бонов, а их общая длина выросла почти на километр.

"Установлены 88 линий боновых заграждений протяженностью 9 километров 341 метр (река Амбарная)", - привел собеседник агентства актуальные данные.

По уточненным данным, общая площадь загрязненной территории при аварии на ТЭЦ-3 составила 8,9 гектара, а акватории рек – 1,6 квадратных километра.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит компании НТЭК, входящей в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вытекло около 21 тысячи тонн топлива.