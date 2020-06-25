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https://ria.ru/20200625/1573462400.html
Глава Минкульта назвала возможную дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в стране могут открыться к 15 июля, сроки зависят от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:05
культура
ольга любимова
кино и сериалы
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга любимова, кино и сериалы, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

Глава Минкульта назвала возможную дату открытия кинотеатров

13:58 25.06.2020 (обновлено: 14:05 25.06.2020)
278
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПустой зрительный зал кинотеатра "Октябрь"
Пустой зрительный зал кинотеатра Октябрь
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 25 июн - РИА Новости. Кинотеатры в стране могут открыться к 15 июля, сроки зависят от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.
По словам Любимовой, возобновление работы кинотеатров, как и других учреждений культуры, зависит от эпидемиологической обстановки в стране и крупных городах-миллионниках, где сосредоточено наибольшее количество кинотеатров.
"Исходя из эпидемиологической обстановки, дата будет выбрана руководителем (региона). Но параллельно мы понимаем, что кино... принцип тут совершенно другой. И для того, чтобы мы дождались премьер, открыты должны быть все кинотеатры... Мы говорили о возможной дате 15 июля - она продолжает быть актуальной", - сказала Любимова.
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КультураОльга ЛюбимоваКино и сериалыНовости культурыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
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