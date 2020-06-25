Путин поручил утвердить меры для сокращения теневого сектора в легпроме

Меры, в частности, должны включать мероприятия, направленные на снижение доли незаконного ввоза, производства и оборота продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной, а также на создание объектов инфраструктуры и промышленных площадок для производства продукции легкой промышленности.