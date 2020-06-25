Путин поручил утвердить меры для сокращения теневого сектора в легпроме

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить комплекс мер для сокращения теневого сектора в легкой промышленности, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации ... утвердить комплекс мер по созданию благоприятных условий функционирования предприятий легкой промышленности по сокращению теневого сектора", - говорится списке поручений по итогам совещания о ситуации в легкой промышленности, которое состоялось 3 июня.
Меры, в частности, должны включать мероприятия, направленные на снижение доли незаконного ввоза, производства и оборота продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной, а также на создание объектов инфраструктуры и промышленных площадок для производства продукции легкой промышленности.
Кроме того, правительство при разработке комплекса мер должно предусмотреть меры по настройке системы налогообложения отрасли, а также по развитию дистанционных способов продажи товаров. Срок исполнения поручения - 15 сентября 2020 года.