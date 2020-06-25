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Путин поручил утвердить меры для сокращения теневого сектора в легпроме
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить комплекс мер для сокращения теневого сектора в легкой промышленности, говорится в сообщении на сайте РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:57
россия
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, владимир путин, экономика

Путин поручил утвердить меры для сокращения теневого сектора в легпроме

13:57 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить комплекс мер для сокращения теневого сектора в легкой промышленности, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации ... утвердить комплекс мер по созданию благоприятных условий функционирования предприятий легкой промышленности по сокращению теневого сектора", - говорится списке поручений по итогам совещания о ситуации в легкой промышленности, которое состоялось 3 июня.
Меры, в частности, должны включать мероприятия, направленные на снижение доли незаконного ввоза, производства и оборота продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной, а также на создание объектов инфраструктуры и промышленных площадок для производства продукции легкой промышленности.
Кроме того, правительство при разработке комплекса мер должно предусмотреть меры по настройке системы налогообложения отрасли, а также по развитию дистанционных способов продажи товаров. Срок исполнения поручения - 15 сентября 2020 года.
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3 июня, 15:26
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
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