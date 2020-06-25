Рябков прокомментировал предстоящие выборы в США

"К сожалению, антироссийский консенсус настолько глубоко укоренился в американских элитах, а это не только то, что называется deep government ("глубинное правительство"). Это и политики разных уровней, разумеется, Капитолийский холм практически в полном составе, это мейнстрим, политологи, лоббисты, верхушки бизнеса, средства массовой информации. Они едины в неприятии России как, говоря обобщенно, помехи продолжению американского доминирования и курса на решение геополитических проблем на условиях, которые устраивают США", - добавил он.