https://ria.ru/20200625/1573462347.html
Рябков прокомментировал предстоящие выборы в США
Россия является негативным фактором во внутриамериканском контексте, Москва не может говорить, при какой администрации после выборов президента США в ноябре... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:57
2020-06-25T13:57
россия
сергей рябков
сша
в мире
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1
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, сша, в мире
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Россия является негативным фактором во внутриамериканском контексте, Москва
не может говорить, при какой администрации после выборов президента США
в ноябре ситуация может быть лучше, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
"К сожалению, это совершенно не натяжка, Россия как фактор негативный во внутриамериканском контексте - это неоспоримое обстоятельство текущего периода. Мы не можем говорить, по сути дела, о том, при какой администрации, республиканской или демократической, которая придет во власть в Вашингтоне
в будущем году после инаугурации 46-го президента США, нам будет лучше", - сказал в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".
"К сожалению, антироссийский консенсус настолько глубоко укоренился в американских элитах, а это не только то, что называется deep government ("глубинное правительство"). Это и политики разных уровней, разумеется, Капитолийский холм практически в полном составе, это мейнстрим, политологи, лоббисты, верхушки бизнеса, средства массовой информации. Они едины в неприятии России как, говоря обобщенно, помехи продолжению американского доминирования и курса на решение геополитических проблем на условиях, которые устраивают США", - добавил он.