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Рябков прокомментировал предстоящие выборы в США
Россия является негативным фактором во внутриамериканском контексте, Москва не может говорить, при какой администрации после выборов президента США в ноябре... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:57
россия
сергей рябков
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, сергей рябков, сша, в мире

Рябков прокомментировал предстоящие выборы в США

13:57 25.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия является негативным фактором во внутриамериканском контексте, Москва не может говорить, при какой администрации после выборов президента США в ноябре ситуация может быть лучше, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
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"К сожалению, это совершенно не натяжка, Россия как фактор негативный во внутриамериканском контексте - это неоспоримое обстоятельство текущего периода. Мы не можем говорить, по сути дела, о том, при какой администрации, республиканской или демократической, которая придет во власть в Вашингтоне в будущем году после инаугурации 46-го президента США, нам будет лучше", - сказал в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".
"К сожалению, антироссийский консенсус настолько глубоко укоренился в американских элитах, а это не только то, что называется deep government ("глубинное правительство"). Это и политики разных уровней, разумеется, Капитолийский холм практически в полном составе, это мейнстрим, политологи, лоббисты, верхушки бизнеса, средства массовой информации. Они едины в неприятии России как, говоря обобщенно, помехи продолжению американского доминирования и курса на решение геополитических проблем на условиях, которые устраивают США", - добавил он.
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РоссияСергей РябковСШАВ мире
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