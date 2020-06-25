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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Глава Севастополя проголосовал по поправкам в Конституцию
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что принятие поправок в конституцию России навсегда закрепит территориальный... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:55
голосование по поправкам в конституцию
игорь осипов
михаил развожаев
владимир путин
москва
нижегородская область
севастополь
политика
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игорь осипов, михаил развожаев, владимир путин, москва, нижегородская область, севастополь, политика

Глава Севастополя проголосовал по поправкам в Конституцию

13:55 25.06.2020
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Михаил Развожаев . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что принятие поправок в конституцию России навсегда закрепит территориальный и правовой статус города.
Развожаев в четверг принял участие в голосовании в Севастополе, на том же участке одновременно проголосовал командующий флотом Игорь Осипов.
"Я голосовал "за". На вопрос, почему в Севастополе нужно голосовать за поправки в конституцию, отвечаю очень просто: потому, что мы должны еще раз подтвердить – как в 2014 году – что Севастополь навсегда с Россией. А по сути, в конституции закрепляется территориальная целостность и неделимость нашей страны. Для Севастополя это очень важно", - сказал Развожаев журналистам после процедуры голосования.
Конституция РФ
Вчера, 12:05Голосование по поправкам в Конституцию
Главы ряда регионов Сибири проголосовали по поправкам к Конституции
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов сообщил, что флот готов к голосованию и сам он уже сделал свой выбор.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходит с 25 июня по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюИгорь ОсиповМихаил РазвожаевВладимир ПутинМоскваНижегородская областьСевастопольПолитика
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