Глава Севастополя проголосовал по поправкам в Конституцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что принятие поправок в конституцию России навсегда закрепит территориальный и правовой статус города.
Развожаев в четверг принял участие в голосовании в Севастополе, на том же участке одновременно проголосовал командующий флотом Игорь Осипов.
"Я голосовал "за". На вопрос, почему в Севастополе нужно голосовать за поправки в конституцию, отвечаю очень просто: потому, что мы должны еще раз подтвердить – как в 2014 году – что Севастополь навсегда с Россией. А по сути, в конституции закрепляется территориальная целостность и неделимость нашей страны. Для Севастополя это очень важно", - сказал Развожаев журналистам после процедуры голосования.
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов сообщил, что флот готов к голосованию и сам он уже сделал свой выбор.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходит с 25 июня по 30 июня.