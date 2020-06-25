Глава Севастополя проголосовал по поправкам в Конституцию

"Я голосовал "за". На вопрос, почему в Севастополе нужно голосовать за поправки в конституцию, отвечаю очень просто: потому, что мы должны еще раз подтвердить – как в 2014 году – что Севастополь навсегда с Россией. А по сути, в конституции закрепляется территориальная целостность и неделимость нашей страны. Для Севастополя это очень важно", - сказал Развожаев журналистам после процедуры голосования.