https://ria.ru/20200625/1573462065.html
ГП закупила телефоны для секретных переговоров по 170 тысяч рублей каждый
Генеральная прокуратура РФ закупила 10 сотовых телефонов с криптографической защитой конфиденциальной информации по цене более 170 тысяч рублей за каждый,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:51
2020-06-25T15:32
генеральная прокуратура рф
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, общество
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ закупила 10 сотовых телефонов с криптографической защитой конфиденциальной информации по цене более 170 тысяч рублей за каждый, следует из данных портала госзакупок.
Контракт на сумму более 1,7 миллиона рублей заключен с ФГУП "Научно-технический центр "Атлас", который специализируется на криптографической защите информации.
Согласно условиям контракта, в срок до 31 августа заказчик ожидает поставки 10 комплексов "М-633С" или "М-633С-01". Уточняется, что это специальные сотовые телефоны, "предназначенные для обеспечения гарантированной криптографической защиты конфиденциальной информации… с вариантом использования – режим закрытой, засекреченной речевой связи".
"Поставляемый специальный сотовый телефон соответствует требованиям ФСБ России к шифровальной аппаратуре и может использоваться для шифрования информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну", - говорится в договоре.
Среди технических характеристик: вес 140 граммов, память - не более тысячи абонентов, телефон способен включиться после полугодового простоя, "невозможность использования телефона другим лицом в случае его утраты".