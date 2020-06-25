Оперштаб Свердловской области опроверг данные о перегруженности больниц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Информация о полной загрузке больниц Информация о полной загрузке больниц Екатеринбурга из-за ситуации с коронавирусом не соответствует действительности, сообщает в четверг оперативный штаб Свердловской области

"В связи с появлением в СМИ информации о работе инфекционных стационаров Екатеринбурга, определенных под COVID-19, оперативный штаб сообщает следующее: ситуация с загруженностью медицинских учреждений не вызывает на данный момент серьезных опасений медицинского сообщества. Действительно, несмотря на фиксируемое снижение числа заболевших COVID-19, муниципальные больницы в настоящее время остаются заполненными - ранее заболевшие пациенты продолжают получать там лечение", - говорится в сообщении.

При этом, отмечает штаб, говорить об их абсолютной загрузке нельзя. Ежедневно пациенты выписываются, и госпитализируются новые больные COVID-19, пневмониями, средними и тяжелыми формами ОРВИ. Только в Екатеринбурге в сутки выписываются в среднем 50-100 человек, лежавших в стационарах или лечившихся амбулаторно. В отдельные дни этот показатель бывает вдвое больше.

"Помимо муниципальных больниц, жителей Екатеринбурга принимают областные и федеральные медицинские учреждения, отделения которых перепрофилированы на период эпидемии. Это психиатрическая больница, наркологическая больница, госпиталь ветеранов войн, ОДКБ, НИИ ОММ", - уточняется в сообщении.

Первоуральске, Ревде, Пациентов из Екатеринбурга также при необходимости принимают больницы в Сысерти Верхней Пышме , имеющие для лечения инфекционных болезней все необходимое. Всего же в Свердловской области перепрофилированы сегодня 6088 коек на период эпидемии коронавируса, сообщает штаб.

Для пациентов с бессимптомными и легкими формами COVID-19 создана сеть изоляционных площадок, которая позволяет снижать нагрузку на городскую систему здравоохранения. В эти же изоляторы по действующим сейчас правилам могут направляться из стационаров на долечивание пациенты без клинических проявлений болезни - до получения двух отрицательных результатов теста. Более 1,6 тысячи человек сегодня лечатся в Екатеринбурге амбулаторно на дому.

"При необходимости в Екатеринбурге может быть развернут дополнительный коечный фонд. В резерве сейчас находятся несколько отделений, в том числе одно из подразделений Центральной городской больницы №3 и подразделения других муниципальных больниц", - говорится в сообщении.