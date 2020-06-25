Пятно бирюзового цвета на Умбозере стало постепенно светлеть

Пятно мутно-бирюзового цвета площадью более 250 квадратных метров образовалось на поверхности Умбозера на прошлой неделе, источник загрязнения - предположительно, заброшенная шахта, принадлежащая ЗАО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат", который является банкротом. С воздуха видно, что по водотокам в Умбозеро с западной стороны поступает вода мутно-бирюзового цвета, из-за чего происходит окрашивание акватории примерно в 15-20 метрах от берега. Первые пробы воды, взятые в акватории реки Вуоннемйок, показали превышение предельно допустимой концентрации алюминия в 67 раз, а железа - в три раза.