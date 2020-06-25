Пятно бирюзового цвета на Умбозере стало постепенно светлеть

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пятно бирюзового цвета в акватории Умбозера в Мурманской области постепенно светлеет и приобретает естественный окрас, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб региона.
Пятно мутно-бирюзового цвета площадью более 250 квадратных метров образовалось на поверхности Умбозера на прошлой неделе, источник загрязнения - предположительно, заброшенная шахта, принадлежащая ЗАО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат", который является банкротом. С воздуха видно, что по водотокам в Умбозеро с западной стороны поступает вода мутно-бирюзового цвета, из-за чего происходит окрашивание акватории примерно в 15-20 метрах от берега. Первые пробы воды, взятые в акватории реки Вуоннемйок, показали превышение предельно допустимой концентрации алюминия в 67 раз, а железа - в три раза.
"Цветность воды на озере Умбозеро приближается к естественному окрасу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в течение суток проводился забор проб воды с истока реки Умба, а также непосредственно перед подачей воды потребителям в районе водозабора. По информации Росприроднадзора, превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ нет. Всего с 16 июня уже отобрано 35 проб, из них 14 – на водохозяйственных системах Кировского филиала АО "Апатит" и АО "Северо-Западная Фосфорная Компания", 5 – выше по течению реки Вуоннемйок, 13 – из ближайших водных объектов, 3 – в районе моста через реку Вуоннемйок.