В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 25 286

Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото

Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния

© AP Photo / Vadim Ghirda Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния

КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Румынии за сутки выросло на 460, до 25 286, всего с начала пандемии умерли 1565 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 24 826 случаях заражения, 1555 из которых стали летальными.

"На сегодня в Румынии подтверждены 25 286 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1565 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что более 17,9 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.