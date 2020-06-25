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Распространение нового коронавируса
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В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 25 286
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 460, до 25 286, всего с начала пандемии умерли 1565 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, румыния, в мире

В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 25 286

13:50 25.06.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 460, до 25 286, всего с начала пандемии умерли 1565 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 24 826 случаях заражения, 1555 из которых стали летальными.
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"На сегодня в Румынии подтверждены 25 286 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1565 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 17,9 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗРумынияВ мире
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