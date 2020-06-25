Попова рассказала об эпидемиологической ситуации в России

Глава Роспотребнадзора уточнила, что коэффициент распространения коронавируса по всей стране за прошедшие две недели в целом по России не превышал единицы — такой показатель был необходим для перехода на первый этап снятия ограничений. "На сегодняшний день он чуть меньше 0,9", — добавила Попова.