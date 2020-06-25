Попова рассказала об эпидемиологической ситуации в России

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На сегодняшний день среднесуточный темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции в России составляет 1,3 процента, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эпидемиологическая ситуация в нашей стране стабилизируется. Если в середине — во второй половине марта темп прироста составлял около 30 процентов, среднесуточный за семь дней 10 мая составлял порядка семи процентов, сегодня он составляет 1,3 процента, что явно свидетельствует о стабилизации эпидемического процесса в стране и о возможности проводить те мероприятия, о которых мы сегодня говорим", — сказала она на заседании ЦИК.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что коэффициент распространения коронавируса по всей стране за прошедшие две недели в целом по России не превышал единицы — такой показатель был необходим для перехода на первый этап снятия ограничений. "На сегодняшний день он чуть меньше 0,9", — добавила Попова.
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