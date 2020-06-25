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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573461754.html
Попова рассказала об эпидемиологической ситуации в России
На сегодняшний день среднесуточный темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции в России составляет 1,3 процента, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала об эпидемиологической ситуации в России

13:46 25.06.2020 (обновлено: 17:12 25.06.2020)
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© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкАнна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
Анна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На сегодняшний день среднесуточный темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции в России составляет 1,3 процента, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эпидемиологическая ситуация в нашей стране стабилизируется. Если в середине — во второй половине марта темп прироста составлял около 30 процентов, среднесуточный за семь дней 10 мая составлял порядка семи процентов, сегодня он составляет 1,3 процента, что явно свидетельствует о стабилизации эпидемического процесса в стране и о возможности проводить те мероприятия, о которых мы сегодня говорим", — сказала она на заседании ЦИК.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что коэффициент распространения коронавируса по всей стране за прошедшие две недели в целом по России не превышал единицы — такой показатель был необходим для перехода на первый этап снятия ограничений. "На сегодняшний день он чуть меньше 0,9", — добавила Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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