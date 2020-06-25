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Москва готова к непродлению ДСНВ, заявил Рябков
Москва готова к тому, что США могут принять решение не продлевать действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), и не... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
россия, сша, снв, в мире

Москва готова к непродлению ДСНВ, заявил Рябков

13:44 25.06.2020 (обновлено: 15:08 25.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва готова к тому, что США могут принять решение не продлевать действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), и не намерена спасать его любой ценой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да, безусловно, готовы. Об этом неоднократно заявлял президент России, американцы знают, что мы не будем любой ценой, особенно той ценой, которую они хотят от нас, спасать этот договор", - сказал Рябков в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений", отвечая на вопрос, готова ли Москва жить без договора о СНВ.
"Мы считаем, что он взаимовыгоден и нужен обеим сторонам. Он является существенным фактором, обеспечивающим международную безопасность и укрепляющим стратегическую стабильность. Оптимально было бы его продлить, по возможности, на максимально предусмотренный в самом тексте договора срок, а именно на пять лет", - добавил Рябков.
Он подчеркнул, что 22 июня в ходе консультаций в Вене "американцам это было подтверждено".
Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международным делам конгресса США. 12 сентября 2017
24 июня, 21:02
В США допустили возможность продления СНВ-3
ДСНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.
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РоссияСШАСНВВ мире
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