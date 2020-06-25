https://ria.ru/20200625/1573461669.html
Москва готова к непродлению ДСНВ, заявил Рябков
Москва готова к тому, что США могут принять решение не продлевать действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), и не... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:44
2020-06-25T15:08
россия
сша
снв
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:175:3072:1903_1400x0_80_0_0_feda1ce45e38fd0be7fd8ff0d13aba9a.jpg
https://ria.ru/20200624/1573433466.html
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:175:3072:1903_1400x0_80_0_0_feda1ce45e38fd0be7fd8ff0d13aba9a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_261:0:2992:2048_1400x0_80_0_0_9e217428ccd81a3f10c6cdb15c048b12.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_602:0:2650:2048_1400x0_80_0_0_c70ff43dfa5a9796e2d30df8cbe32105.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, снв, в мире
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва
готова к тому, что США
могут принять решение не продлевать действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), и не намерена спасать его любой ценой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Да, безусловно, готовы. Об этом неоднократно заявлял президент России, американцы знают, что мы не будем любой ценой, особенно той ценой, которую они хотят от нас, спасать этот договор", - сказал Рябков в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений", отвечая на вопрос, готова ли Москва жить без договора о СНВ.
"Мы считаем, что он взаимовыгоден и нужен обеим сторонам. Он является существенным фактором, обеспечивающим международную безопасность и укрепляющим стратегическую стабильность. Оптимально было бы его продлить, по возможности, на максимально предусмотренный в самом тексте договора срок, а именно на пять лет", - добавил Рябков.
Он подчеркнул, что 22 июня в ходе консультаций в Вене "американцам это было подтверждено".
ДСНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин
ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.