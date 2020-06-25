Москва готова к непродлению ДСНВ, заявил Рябков

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва готова к тому, что США могут принять решение не продлевать действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), и не намерена спасать его любой ценой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

"Да, безусловно, готовы. Об этом неоднократно заявлял президент России, американцы знают, что мы не будем любой ценой, особенно той ценой, которую они хотят от нас, спасать этот договор", - сказал Рябков в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений", отвечая на вопрос, готова ли Москва жить без договора о СНВ.

"Мы считаем, что он взаимовыгоден и нужен обеим сторонам. Он является существенным фактором, обеспечивающим международную безопасность и укрепляющим стратегическую стабильность. Оптимально было бы его продлить, по возможности, на максимально предусмотренный в самом тексте договора срок, а именно на пять лет", - добавил Рябков.

Он подчеркнул, что 22 июня в ходе консультаций в Вене "американцам это было подтверждено".