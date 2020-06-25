Немецкий политолог оценил планы США перебросить войска в Польшу

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").

"Немецкие политики не должны поддаваться шантажу из-за такого стремительного, эмоционального и совершенно не ориентированного на внешнеполитические стандарты решения президента США. Германия нанесет себе ущерб, реагируя на каждое движение Трампа по его желанию. Очевидно, что угрозы, связанные с "Северным потоком 2", с тем, что Германия слишком мало инвестирует в собственную оборону, связано исключительно с внутренней политикой в США, с американскими интересами. Это, скорее, предвыборный маневр, чем обдуманное внешнеполитическое решение", - считает Дидерих.

"Трамп все время говорит о том, что немцы должны американцам денег. Это совершенная ерунда. Это формула, придуманная для предвыборной кампании, для простых американцев, которые ничего не понимают в Европе и не интересуются ей. И им говорят: немцы должны нам денег! Немцы не исполняют сегодня полностью свои обязательства перед НАТО, инвестируя меньше в оборону, но этот пункт МИД ФРГ должен обсуждать с НАТО, а не с американским президентом", - добавил эксперт.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.

Германия придерживается своих обязательств об увеличении оборонного бюджета до 2% ВВП, расходы на оборону растут ежегодно, заявила ранее германский министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По словам Дидериха, присутствие американцев в Германии не имело отношения к НАТО и было выгодно прежде всего США, "это была грандиозная стартовая площадка для операций на Ближнем Востоке , в Африке , Передней Азии".

"Это повредит Шпангдалему и другим населенным пунктам (в ФРГ), потому что там масса рабочих мест связана с этим (размещением американских военнослужащих - ред). Но глобальным немецким интересам не помешает, если американцы решат сократить свое присутствие. Немцы должны самостоятельно обдумать вопрос, хотят ли они усилить собственные оборонные ресурсы", - считает Дидерих.