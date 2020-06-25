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Немецкий политолог оценил планы США перебросить войска в Польшу
Президент США Дональд Трамп наказывает Берлин за суверенную политику, в частности, в отношении проекта газопровода "Северный поток 2" и невыполнение... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:44
северный поток — 2
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северный поток — 2, дональд трамп, мид германии, нато, сша, берлин (город), украина, в мире

Немецкий политолог оценил планы США перебросить войска в Польшу

13:43 25.06.2020 (обновлено: 13:44 25.06.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп наказывает Берлин за суверенную политику, в частности, в отношении проекта газопровода "Северный поток 2" и невыполнение обязательств перед НАТО, планируя вывод части размещенного в ФРГ воинского контингента, однако аргументы о том, что Германия в долгу перед американцами и должна следовать их требованиям, безосновательны, заявил РИА Новости немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.
Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").
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В Совфеде оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу
"Немецкие политики не должны поддаваться шантажу из-за такого стремительного, эмоционального и совершенно не ориентированного на внешнеполитические стандарты решения президента США. Германия нанесет себе ущерб, реагируя на каждое движение Трампа по его желанию. Очевидно, что угрозы, связанные с "Северным потоком 2", с тем, что Германия слишком мало инвестирует в собственную оборону, связано исключительно с внутренней политикой в США, с американскими интересами. Это, скорее, предвыборный маневр, чем обдуманное внешнеполитическое решение", - считает Дидерих.
"Трамп все время говорит о том, что немцы должны американцам денег. Это совершенная ерунда. Это формула, придуманная для предвыборной кампании, для простых американцев, которые ничего не понимают в Европе и не интересуются ей. И им говорят: немцы должны нам денег! Немцы не исполняют сегодня полностью свои обязательства перед НАТО, инвестируя меньше в оборону, но этот пункт МИД ФРГ должен обсуждать с НАТО, а не с американским президентом", - добавил эксперт.
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.
Германия придерживается своих обязательств об увеличении оборонного бюджета до 2% ВВП, расходы на оборону растут ежегодно, заявила ранее германский министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
По словам Дидериха, присутствие американцев в Германии не имело отношения к НАТО и было выгодно прежде всего США, "это была грандиозная стартовая площадка для операций на Ближнем Востоке, в Африке, Передней Азии".
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"Это повредит Шпангдалему и другим населенным пунктам (в ФРГ), потому что там масса рабочих мест связана с этим (размещением американских военнослужащих - ред). Но глобальным немецким интересам не помешает, если американцы решат сократить свое присутствие. Немцы должны самостоятельно обдумать вопрос, хотят ли они усилить собственные оборонные ресурсы", - считает Дидерих.
Касаясь вопроса о германо-польских отношениях в связи с планируемой переброской войск, эксперт заявил, что они "ни в какой степени" не будут затронуты решением американской администрации. Вопрос о том, может ли Польша и в каком количестве размещать на своей территории иностранные войска, должен решаться в рамках НАТО, учитывая договоренности альянса с Россией, однако переброска частей армии США в соседнюю страну "не означает угрозы для ФРГ", поэтому "немцы должны продолжать делать все возможное для сохранение дружеских отношений с Польшей", считает Дидерих.
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Северный поток — 2Дональд ТрампМИД ГерманииНАТОСШАБерлин (город)УкраинаВ мире
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