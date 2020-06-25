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Путин поручил включить в план по экономике меры по развитию легпрома
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 июня включить в общенациональный план действий по восстановлению экономики меры по развитию легкой... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:42
2020-06-25T13:42
владимир путин
экономика
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владимир путин, экономика
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поручил правительству до 30 июня включить в общенациональный план действий по восстановлению экономики меры по развитию легкой промышленности.
"Включить в общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, меры по развитию легкой промышленности в целях повышения ее конкурентоспособности. Срок – 30 июня 2020 года", - говорится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации в лёгкой промышленности, опубликованном на сайте Кремля.
Также президент поручил рассмотреть вопрос целесообразности включения отдельных подотраслей легкой промышленности в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции или распространения отдельных мер поддержки, действующих для данных отраслей, на предприятия указанных подотраслей легкой промышленности.
Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2020 года.