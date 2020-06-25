Путин поручил включить в план по экономике меры по развитию легпрома

"Включить в общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, меры по развитию легкой промышленности в целях повышения ее конкурентоспособности. Срок – 30 июня 2020 года", - говорится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации в лёгкой промышленности, опубликованном на сайте Кремля.