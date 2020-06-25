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На границе Ирана и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Ирана на границе с Турцией, сообщил сейсмологический центр Ирана. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:39
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турция, тебриз, иран, в мире

На границе Ирана и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

13:39 25.06.2020 (обновлено: 14:39 25.06.2020)
394
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Ирана на границе с Турцией, сообщил сейсмологический центр Ирана.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в провинции Западный Азербайджан в 22 километрах от населенного пункта Катур на глубине 10 километров и в 133 километрах от города Урмия - крупнейшего города провинции и его административного центра.
Толчки были зафиксированы в 14.33 по местному времени (13.03 мск).
Информации о жертвах или пострадавших не поступало, спасатели, по данным иранских СМИ, занимаются оценкой возможных последствий землетрясения.
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