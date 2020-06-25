Песков рассказал, зачем нужны поправки в Конституцию

"Сейчас ситуация другая, сейчас акцент делается именно на тех поправках, которые: а) укрепляют суверенитет страны, б) укрепляют социальный характер нашего государства. Вы знаете, что в действующей конституции есть положения о социальном характере нашего государства, но этот принцип краеугольный получает дальнейшие подпорки очень важные и еще более укрепляется. Ряд других поправок, связанных и с детьми, и с животными, и так далее, которые вносят в конституцию те акценты, которые выходят со временем на передний план и которые являются наиболее важными для граждан, как это проявилось в ходе общественного обсуждения и общественного формулирования этих поправок", - сказал Песков.