Песков рассказал, зачем нужны поправки в Конституцию

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Поправки в конституцию нужны для суверенитета и укрепления социального характера российского государства, инициатива о возможности для президента снова баллотироваться поступила позже, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас ситуация другая, сейчас акцент делается именно на тех поправках, которые: а) укрепляют суверенитет страны, б) укрепляют социальный характер нашего государства. Вы знаете, что в действующей конституции есть положения о социальном характере нашего государства, но этот принцип краеугольный получает дальнейшие подпорки очень важные и еще более укрепляется. Ряд других поправок, связанных и с детьми, и с животными, и так далее, которые вносят в конституцию те акценты, которые выходят со временем на передний план и которые являются наиболее важными для граждан, как это проявилось в ходе общественного обсуждения и общественного формулирования этих поправок", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос, зачем была внесена поправка о возможности для президента снова баллотироваться, Песков отметил, что это была инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой.
"Она была поддержана, аргументирована тем, что после внесения всего пакета поправок, естественно, президент должен иметь возможность при существовании такого намерения дальше избираться... Все-таки здесь предтечей всего в этом году был именно набор поправок сущности по конституции, которые вместе с тем не меняют сердцевину основного закона. А уже потом последовала депутатская инициатива о возможности для президента снова баллотироваться. Тогда речь шла только о возможности снова баллотироваться, и как таковую возможность баллотироваться тогда Путин абсолютно отверг", - сказал Песков.
С инициативой о внесении поправок в конституцию страны Путин выступил в январе, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией общероссийское голосование по поправкам, изначально назначенное на 22 апреля, было перенесено на 1 июля. Голосование проведут в субъектах страны с выполнением всех противоэпидемических мер.