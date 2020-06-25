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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573461217.html
Песков рассказал, зачем нужны поправки в Конституцию
Поправки в конституцию нужны для суверенитета и укрепления социального характера российского государства, инициатива о возможности для президента снова... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:38
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
валентина терешкова
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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конституция рф, валентина терешкова, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков рассказал, зачем нужны поправки в Конституцию

13:38 25.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Поправки в конституцию нужны для суверенитета и укрепления социального характера российского государства, инициатива о возможности для президента снова баллотироваться поступила позже, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас ситуация другая, сейчас акцент делается именно на тех поправках, которые: а) укрепляют суверенитет страны, б) укрепляют социальный характер нашего государства. Вы знаете, что в действующей конституции есть положения о социальном характере нашего государства, но этот принцип краеугольный получает дальнейшие подпорки очень важные и еще более укрепляется. Ряд других поправок, связанных и с детьми, и с животными, и так далее, которые вносят в конституцию те акценты, которые выходят со временем на передний план и которые являются наиболее важными для граждан, как это проявилось в ходе общественного обсуждения и общественного формулирования этих поправок", - сказал Песков.
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Вчера, 13:04Голосование по поправкам в Конституцию
Песков ответил на вопрос об участии Путина в голосовании по поправкам
Отвечая на вопрос, зачем была внесена поправка о возможности для президента снова баллотироваться, Песков отметил, что это была инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой.
"Она была поддержана, аргументирована тем, что после внесения всего пакета поправок, естественно, президент должен иметь возможность при существовании такого намерения дальше избираться... Все-таки здесь предтечей всего в этом году был именно набор поправок сущности по конституции, которые вместе с тем не меняют сердцевину основного закона. А уже потом последовала депутатская инициатива о возможности для президента снова баллотироваться. Тогда речь шла только о возможности снова баллотироваться, и как таковую возможность баллотироваться тогда Путин абсолютно отверг", - сказал Песков.
С инициативой о внесении поправок в конституцию страны Путин выступил в январе, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией общероссийское голосование по поправкам, изначально назначенное на 22 апреля, было перенесено на 1 июля. Голосование проведут в субъектах страны с выполнением всех противоэпидемических мер.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в московской гимназии №1448
Вчера, 12:16Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
12600437
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВалентина ТерешковаГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Блаблабла......
25 июня, 13:39
Стас Новиков
2000001
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