Рябков оценил итоги российско-американских консультаций в Вене

Консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Стороны обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия ДРСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.