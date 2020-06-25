Рябков оценил итоги российско-американских консультаций в Вене

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российско-американские консультации в Вене по стратегической стабильности не сблизили фундаментально позиции Москвы и Вашингтона, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Стороны обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия ДРСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.
"Мы не предвидим легкого пути вперед (в диалоге с США по контролю над вооружениями)... По фундаментальным вопросам позиции не сблизились. Мы договорились о процессе, а не о существе того, что нужно делать", - сказал Рябков в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".
"По нынешним временам это тоже неплохо, но факт есть факт", - добавил замглавы МИД РФ.