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Распространение нового коронавируса
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В Кировской области число жертв коронавируса достигло 34
Пожилая жительница Кирова, болевшая коронавирусом, скончалась в больнице, число погибших от новой коронавирусной инфекции увеличилось до 34, сообщает оперштаб... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:34
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, кировская область, общество

В Кировской области число жертв коронавируса достигло 34

13:34 25.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Пожилая жительница Кирова, болевшая коронавирусом, скончалась в больнице, число погибших от новой коронавирусной инфекции увеличилось до 34, сообщает оперштаб региона.
По состоянию на утро 25 июня, в регионе за сутки выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Общее число заражений инфекцией с клиническими проявлениями заболевания составляет 3088 случаев.
"Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, из них 19 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Количество летальных исходов пациентов с установленным диагнозом COVID-19 увеличилось до 34 случаев. В инфекционном госпитале скончалась 82-летняя жительница областного центра", - говорится в сообщении.
За пациентами организовано медицинское наблюдение в соответствии с методическими рекомендациями. На сегодняшний день 512 пациентов проходят лечение амбулаторно, в инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским сопровождением находятся 536 человек.
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За прошлые сутки из инфекционных госпиталей выписаны 60 человек, общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции составляет 2508 человек.
Под наблюдением медицинских работников на дому находятся 7243 человека. Это контактные лица по COVID-19 и прибывшие из других регионов, заболевших среди них нет. Снято с карантина 32 155 человек.
По данным министерства здравоохранения Кировской области, в регионе протестированы на новую коронавирусную инфекцию 129 703 человека, в том числе за последние сутки 1647 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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