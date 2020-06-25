В Кировской области число жертв коронавируса достигло 34

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Пожилая жительница Кирова, болевшая Пожилая жительница Кирова, болевшая коронавирусом , скончалась в больнице, число погибших от новой коронавирусной инфекции увеличилось до 34, сообщает оперштаб региона.

По состоянию на утро 25 июня, в регионе за сутки выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Общее число заражений инфекцией с клиническими проявлениями заболевания составляет 3088 случаев.

"Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, из них 19 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Количество летальных исходов пациентов с установленным диагнозом COVID-19 увеличилось до 34 случаев. В инфекционном госпитале скончалась 82-летняя жительница областного центра", - говорится в сообщении.

За пациентами организовано медицинское наблюдение в соответствии с методическими рекомендациями. На сегодняшний день 512 пациентов проходят лечение амбулаторно, в инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским сопровождением находятся 536 человек.

За прошлые сутки из инфекционных госпиталей выписаны 60 человек, общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции составляет 2508 человек.

Под наблюдением медицинских работников на дому находятся 7243 человека. Это контактные лица по COVID-19 и прибывшие из других регионов, заболевших среди них нет. Снято с карантина 32 155 человек.

По данным министерства здравоохранения Кировской области , в регионе протестированы на новую коронавирусную инфекцию 129 703 человека, в том числе за последние сутки 1647 человек.