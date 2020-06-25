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https://ria.ru/20200625/1573460807.html
В Латвии пятый день подряд не выявили новых случаев COVID-19
Пять дней подряд в Латвии не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом, говорится в сообщении на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:33
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии пятый день подряд не выявили новых случаев COVID-19

13:33 25.06.2020
133
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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РИГА, 25 июн – РИА Новости. Пять дней подряд в Латвии не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом, говорится в сообщении на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.
"За последние сутки был проведен 1081 тест на COVID-19. Новые случаи заболевания выявлены не были. Пять дней подряд не фиксируются новые случаи заболевания", - говорится в сообщении центра.
За время пандемии в Латвии было проведено 142 794 теста, заболевание подтвердилось у 1111 человек, 30 скончались.
В стационарах в настоящий момент находятся восемь пациентов, из которых один в тяжелом состоянии.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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