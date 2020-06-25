Почти 6 миллионов россиян перешли на "удаленку" в период нерабочих дней

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почти 6 миллионов россиян перешли на удаленную работу в период нерабочих дней, почти 5 миллионов россиян продолжают работать удаленно, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
По его словам, министерство проанализировало запросы от работников и работодателей в Роструд за последние три месяца. Более 90% носили консультативный характер именно по вопросам, связанным с удаленной работой. Котяков уточнил, что до пандемии небольшое число организаций оформляли договоры о дистанционной работе, официально было зарегистрировано всего 30 тысяч человек, которые находились на "удаленке".
"В пиковые периоды нерабочих дней мы фиксировали... в рамках мониторинга на портале "Работа в России": почти 11% трудоустроенных наших граждан работали в режиме удаленной занятости. Отмечу: это почти 6 миллионов человек", - заявил он во время обсуждения поправок в Трудовое законодательство на площадке партии "Единая Россия".
Котяков отметил, что число рабочих мест, которые находятся под воздействием ограничительных мер, постепенно сокращается. Динамика этого снижения гораздо более высокая, чем динамика снижения количества граждан, которые находятся на "удаленке", отметил министр.
Он уточнил, что порядка 5 миллионов россиян трудятся в удаленной форме занятости, это порядка 9,5% от всех трудоустроенных граждан.