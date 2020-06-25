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Почти 6 миллионов россиян перешли на "удаленку" в период нерабочих дней
Почти 6 миллионов россиян перешли на удаленную работу в период нерабочих дней, почти 5 миллионов россиян продолжают работать удаленно, заявил глава Минтруда РФ... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:02
россия
антон котяков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
единая россия
общество
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россия, антон котяков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), единая россия, общество

Почти 6 миллионов россиян перешли на "удаленку" в период нерабочих дней

13:32 25.06.2020 (обновлено: 16:02 25.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУдаленный режим работы
Удаленный режим работы
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Удаленный режим работы. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почти 6 миллионов россиян перешли на удаленную работу в период нерабочих дней, почти 5 миллионов россиян продолжают работать удаленно, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
По его словам, министерство проанализировало запросы от работников и работодателей в Роструд за последние три месяца. Более 90% носили консультативный характер именно по вопросам, связанным с удаленной работой. Котяков уточнил, что до пандемии небольшое число организаций оформляли договоры о дистанционной работе, официально было зарегистрировано всего 30 тысяч человек, которые находились на "удаленке".
"В пиковые периоды нерабочих дней мы фиксировали... в рамках мониторинга на портале "Работа в России": почти 11% трудоустроенных наших граждан работали в режиме удаленной занятости. Отмечу: это почти 6 миллионов человек", - заявил он во время обсуждения поправок в Трудовое законодательство на площадке партии "Единая Россия".
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Котяков отметил, что число рабочих мест, которые находятся под воздействием ограничительных мер, постепенно сокращается. Динамика этого снижения гораздо более высокая, чем динамика снижения количества граждан, которые находятся на "удаленке", отметил министр.
Он уточнил, что порядка 5 миллионов россиян трудятся в удаленной форме занятости, это порядка 9,5% от всех трудоустроенных граждан.
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РоссияАнтон КотяковФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Единая РоссияОбщество
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