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В Совфеде оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу
Россия зеркально отреагирует на размещение дополнительного воинского контингента США в Польше, заявил РИА Новости в четверг сенатор Алексей Кондратьев. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:32
алексей кондратьев
дональд трамп
нато
польша
сша
берлин (город)
безопасность
в мире
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алексей кондратьев, дональд трамп, нато, польша, сша, берлин (город), безопасность, в мире

В Совфеде оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу

13:32 25.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Россия зеркально отреагирует на размещение дополнительного воинского контингента США в Польше, заявил РИА Новости в четверг сенатор Алексей Кондратьев.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.
"У нас меры принимаются зеркально. В военной науке есть понятие - количественно-качественное соотношение", - отметил политик.
"Поэтому, обеспечивая вопрос обороноспособности, в любом случае, меры (Россией – ред.) будут приняты сообразно складывающейся обстановке", - заключил Кондратьев.
Константин Косачев
Вчера, 11:53
Косачев оценил планы США перебросить войска из Германии в Польшу
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Алексей КондратьевДональд ТрампНАТОПольшаСШАБерлин (город)БезопасностьВ мире
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