https://ria.ru/20200625/1573460511.html
ЦИК оперативно реагирует на меняющуюся ситуацию, заявила Памфилова
ЦИК не меняет правила проведения общероссийского голосования по ходу пьесы, а оперативно реагирует на меняющуюся ситуацию, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:28
2020-06-25T15:57
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
политика
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https://ria.ru/20200625/1573456824.html
Станислав Попов
Журналист «Дождя» дважды проголосовал - на участке и через Интернет. Думаю, об этой «особенности» знают те кто систему разрабатывал и использует это в своих, понятно каких, целях.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568256770_0:219:3003:1908_1400x0_80_0_0_8cd791b16b195090c615459b6631a428.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, конституция рф, политика
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
ЦИК не меняет правила проведения общероссийского голосования по ходу пьесы, а оперативно реагирует на меняющуюся ситуацию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
"Некоторые критики часто обвиняют нас в том, что Центральная избирательная комиссия меняет правила по ходу действия. А я считаю, что это наш плюс. Ещё раз говорю, ситуация беспрецедентная. Мир первый раз оказался в такой ситуации. И все, по разным аспектам, и в разных сферах жизни и в экономике идут методом проб и ошибок, потому что никогда с ней не сталкивались", - сказала Памфилова журналистам.
Она добавила, что ЦИК готов оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию.
"А мы, что, должны для себя решить, что мы истина в последней инстанции? Приняли какие-то нормативные документы и из-за того, что меняется, что выявляются какие-то наши недоработки, мы должны действовать вопреки здравому смыслу? Нет, конечно. Мы очень мобильная, интерактивная организация. Если мы видим, что ситуация меняется, что-то надо менять, мы это делаем", - отметила председатель ЦИК.