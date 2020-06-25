ЦИК оперативно реагирует на меняющуюся ситуацию, заявила Памфилова

"Некоторые критики часто обвиняют нас в том, что Центральная избирательная комиссия меняет правила по ходу действия. А я считаю, что это наш плюс. Ещё раз говорю, ситуация беспрецедентная. Мир первый раз оказался в такой ситуации. И все, по разным аспектам, и в разных сферах жизни и в экономике идут методом проб и ошибок, потому что никогда с ней не сталкивались", - сказала Памфилова журналистам.