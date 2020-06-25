В Кремле оценили заявления Лукашенко о вмешательстве в выборы

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Белоруссия не представила аргументов вмешательства в процесс выборов, это заставляет задуматься об обвинениях Минска в адрес Москвы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить вмешательство извне в выборы в республике.

Отвечая на вопрос о том, считают ли российские власти необходимым провести собственное расследование и узнать, прав ли Лукашенко, Песков сказал: "Наверное, какие-то аргументы должна представлять сторона, которая обвиняет".

На уточняющий вопрос, не представила ли Белоруссия таких аргументов, Песков заметил, что это и заставляет и даже обязывает задуматься.

"Задумываться о том, насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения в адрес нашей страны", - добавил он.