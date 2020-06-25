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В Кремле оценили заявления Лукашенко о вмешательстве в выборы
Белоруссия не представила аргументов вмешательства в процесс выборов, это заставляет задуматься об обвинениях Минска в адрес Москвы, заявил журналистам... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:36
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
в мире
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Зачем мы вообще возимся с этим истериком и предателем? Надо прекращать фикцию под названием - Союзное государство.... Его нет, не было и не будет! Просто соседи! Он офигел уже от безнаказанности.....
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире

В Кремле оценили заявления Лукашенко о вмешательстве в выборы

13:27 25.06.2020 (обновлено: 15:36 25.06.2020)
11819
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Белоруссия не представила аргументов вмешательства в процесс выборов, это заставляет задуматься об обвинениях Минска в адрес Москвы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить вмешательство извне в выборы в республике.
Отвечая на вопрос о том, считают ли российские власти необходимым провести собственное расследование и узнать, прав ли Лукашенко, Песков сказал: "Наверное, какие-то аргументы должна представлять сторона, которая обвиняет".
На уточняющий вопрос, не представила ли Белоруссия таких аргументов, Песков заметил, что это и заставляет и даже обязывает задуматься.
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"Задумываться о том, насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения в адрес нашей страны", - добавил он.
"А что касается расследования на этот счет, то мы же с вами, слава богу, не в Вашингтоне живем", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
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Обсудить 18
РоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Зачем мы вообще возимся с этим истериком и предателем? Надо прекращать фикцию под названием - Союзное государство.... Его нет, не было и не будет! Просто соседи! Он офигел уже от безнаказанности.....
25 июня, 13:33
Стас Новиков
531135242
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Black Korobov
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