https://ria.ru/20200625/1573460461.html
В Кремле оценили заявления Лукашенко о вмешательстве в выборы
Белоруссия не представила аргументов вмешательства в процесс выборов, это заставляет задуматься об обвинениях Минска в адрес Москвы, заявил журналистам... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:27
2020-06-25T15:36
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
в мире
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Стас Новиков
Зачем мы вообще возимся с этим истериком и предателем? Надо прекращать фикцию под названием - Союзное государство.... Его нет, не было и не будет! Просто соседи! Он офигел уже от безнаказанности.....
152
Black Korobov
Терешкова уже вылетела в Минск, обнулять трёхпроцентного Лукашенко?
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россия
белоруссия
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Белоруссия
не представила аргументов вмешательства в процесс выборов, это заставляет задуматься об обвинениях Минска
в адрес Москвы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что в ближайшее время планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным
и обсудить вмешательство извне в выборы в республике.
Отвечая на вопрос о том, считают ли российские власти необходимым провести собственное расследование и узнать, прав ли Лукашенко, Песков сказал: "Наверное, какие-то аргументы должна представлять сторона, которая обвиняет".
На уточняющий вопрос, не представила ли Белоруссия таких аргументов, Песков заметил, что это и заставляет и даже обязывает задуматься.
"Задумываться о том, насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения в адрес нашей страны", - добавил он.
"А что касается расследования на этот счет, то мы же с вами, слава богу, не в Вашингтоне живем", - отметил пресс-секретарь президента РФ.