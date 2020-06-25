IFJ и EFJ осудили задержания и нападения на журналистов в Белоруссии

"IFJ и EFJ присоединяются к Белорусской ассоциации журналистов (BAJ), призывая белорусские власти строго соблюдать закон и прекратить преследовать журналистов и препятствовать их профессиональной деятельности… Обе организации также призывают власти принять надлежащие правовые меры против сотрудников правоохранительных органов, причастных к нападениям", - указывается в заявлении.

В документе приводятся слова главы IFJ Энтони Беллангера, который, в частности, подчеркнул недопустимость ограничения свободы профессиональной деятельности сотрудников СМИ. "Это пагубно для граждан Белоруссии, которые должны быть информированы о ключевых событиях в стране, таких как пандемия коронавируса, национальные выборы или демонстрации. Причастные к нападениям на работников СМИ должны быть привлечены к ответственности", - отметил глава Международной федерации журналистов.