IFJ и EFJ осудили задержания и нападения на журналистов в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Европейская (EFJ) и международная (IFJ) федерации журналистов в совместном заявлении осудили задержания и нападения на журналистов в ходе освещения недавних акций протеста в Белоруссии и потребовали привлечь к ответственности причастных к нападениям сотрудников правоохранительных органов.
В пресс-службе МВД Белоруссии РИА Новости сообщали, что в пятницу около 270 граждан были задержаны в различных городах страны из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции. По информации правозащитников, отдельные задержания происходили в субботу-воскресенье.
"IFJ и EFJ присоединяются к Белорусской ассоциации журналистов (BAJ), призывая белорусские власти строго соблюдать закон и прекратить преследовать журналистов и препятствовать их профессиональной деятельности… Обе организации также призывают власти принять надлежащие правовые меры против сотрудников правоохранительных органов, причастных к нападениям", - указывается в заявлении.
В документе приводятся слова главы IFJ Энтони Беллангера, который, в частности, подчеркнул недопустимость ограничения свободы профессиональной деятельности сотрудников СМИ. "Это пагубно для граждан Белоруссии, которые должны быть информированы о ключевых событиях в стране, таких как пандемия коронавируса, национальные выборы или демонстрации. Причастные к нападениям на работников СМИ должны быть привлечены к ответственности", - отметил глава Международной федерации журналистов.
Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что 19 и 20 июня, когда в республике прошли массовые акции протеста, во время исполнения профессиональных обязанностей были задержаны, по меньшей мере, 14 журналистов. Сообщалось, что большинство задержанных имели удостоверения журналистов и готовы были предъявить их по требованию. В ассоциации отметили, что двое журналистов также были избиты во время задержания в Брестской области. По данным ассоциации журналистов, в том числе на несколько часов задерживались журналисты "Радио Свобода", телеканала "Белсат", Рейтер, "Еврорадио", порталов tut.by и onliner, которые освещали акцию в Минске.
А 23 июня не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" сообщил в своем Telegram-канале, что ему "известно о задержании более 10 человек". Белорусская ассоциация журналистов в своем Telegram-канале сообщила, что был задержан внештатный корреспондент негосударственного агентства БелаПАН Андрей Шавлюга, который "работал на месте событий".