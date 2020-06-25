Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200625/1573460346.html
Свыше 3 тысяч паспортов МКД проверили на готовность к зиме в Подмосковье
Госжилинспекция Московской области проверила более 3,2 тысяч паспортов готовности многоквартирных домов (МКД) к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:25
новости подмосковья
госжилинспекция
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152125/39/1521253903_0:179:3005:1869_1400x0_80_0_0_39ecb401fa318b0a94b018442ba81923.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152125/39/1521253903_0:179:3005:1869_1400x0_80_0_0_39ecb401fa318b0a94b018442ba81923.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152125/39/1521253903_138:0:2869:2048_1400x0_80_0_0_4a72e265b1250e3acb243e43eb7cd725.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152125/39/1521253903_479:0:2527:2048_1400x0_80_0_0_8fbfad9c7f65f2acf82b6c3d8ae7c19f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госжилинспекция, московская область (подмосковье), общество

Свыше 3 тысяч паспортов МКД проверили на готовность к зиме в Подмосковье

13:25 25.06.2020
22
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовостройки
Новостройки
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Госжилинспекция Московской области проверила более 3,2 тысяч паспортов готовности многоквартирных домов (МКД) к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Госжилинспекция Московской области проверила 3278 паспортов готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. Различные недочеты выявлены в 57% документов, которые необходимо доработать", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, наиболее частыми нарушениями стали: отсутствие информации о подготовке тех или иных конструктивных элементов дома к отопительно-зимнему периоду, а также отсутствие подписи кого-то из членов приемочных комиссий.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяГосжилинспекцияМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Город Красногорск
Более 7 млн автомобилей проехало по подмосковным дорогам за три дня
Детский сад
Детский сад на 250 мест построят в подмосковном Королеве
Сыр. Архивное фото
Готовность первой очереди завода по производству сыра составляет 80%
Краснодар
На Кубани разрешили открыть рестораны с отдельным входом
Краснодар
На Кубани возобновят работу зоопарки и дельфинарии на открытом воздухе
Ноутбук
Онлайн-чемпионат конкурса "Цифровой прорыв" собрал 6 тысяч участников
Города России. Сургут
Сургутский район в четвертый раз признали лидером инвестрейтинга в Югре
Конституция РФ
Главы Татарстана и Пермского края проголосовали по поправкам
Ремонт дороги
Ремонт региональных дорог завершили в Павловском Посаде
Смартфон
Свыше 500 предпринимателей воспользовались "горячей линией" Мособлгаза
Город Королев, Московская область
В подмосковном Королеве построят школу на 825 мест
Посетители на территории музея-заповедника Горки Ленинские в Московской области
Музеи в Подмосковье откроются 25 июня
ВДЦ Орленок
Первая летняя смена детского центра "Орленок" начнется 1 июля
Удаленный режим работы
Почти 6 миллионов россиян перешли на "удаленку" в период нерабочих дней
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
Оперштаб Свердловской области опроверг данные о перегруженности больниц
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
Лента новостейМолния