https://ria.ru/20200625/1573460346.html
Свыше 3 тысяч паспортов МКД проверили на готовность к зиме в Подмосковье
Госжилинспекция Московской области проверила более 3,2 тысяч паспортов готовности многоквартирных домов (МКД) к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:25
2020-06-25T13:25
новости подмосковья
госжилинспекция
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госжилинспекция, московская область (подмосковье), общество