На Кубани разрешили открыть рестораны с отдельным входом

КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Ресторанам с отдельным входом с 27 июня разрешено начать обслуживать посетителей с соблюдением требований Роспотребнадзора, объявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. На минувшей неделе губернатор Кубани объявил об ослаблении контроля для въезжающих в Краснодарский край туристов с 21 июня, в дальнейшем было объявлено о снятии в регионе режима карантина и ряда ограничительных мер. Обязательная обсервация сохраняется только для прибывших из-за границы. В четверг губернатор принял решение о возобновлении межмуниципального пассажирского сообщения, а также о начале работы объектов турпоказа, зоопарков, океанариев и дельфинарии на открытом воздухе.
"Принято решение с 27 июня… Открыть рестораны с отдельным входом. С ограничением по времени с 07.00 до 00.00 и соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора", - написал Кондратьев с своем Telegram-канале.
В ходе обсуждения решения в оперативном штабе глава региона отметил, что оно касается также других объектов общепита.
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