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На Кубани возобновят работу зоопарки и дельфинарии на открытом воздухе
Власти Кубани приняли решение об открытии с 27 июня объектов турпоказа, зоопарков, океанариумов и дельфинариев на открытом воздухе, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:24
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На Кубани возобновят работу зоопарки и дельфинарии на открытом воздухе

13:24 25.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Власти Кубани приняли решение об открытии с 27 июня объектов турпоказа, зоопарков, океанариумов и дельфинариев на открытом воздухе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. На минувшей неделе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил об ослаблении контроля для въезжающих в Краснодарский край туристов с 21 июня, в дальнейшем было объявлено о снятии в регионе режима карантина и ряда ограничительных мер. Обязательная обсервация сохраняется только для прибывших из-за границы. В четверг губернатор принял решение о возобновлении межмуниципального пассажирского сообщения.
"Принято решение с 27 июня… Разрешить работу зоопарков, океанариумов, дельфинариев на открытом воздухе с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Разрешить работу объектов турпоказа", - написал Кондратьев с своем Telegram-канале.
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