В Кремле опровергли сообщения о готовящейся встрече Путина и Жээнбекова

Журналисты спросили Пескова, рассматривается ли возможность переноса церемонии открытия памятника в Ржевском районе с участием президента РФ, где одним из гостей должен был быть глава Киргизии. В ответ он поинтересовался, откуда журналисты взяли, что на мероприятии планировалось участие киргизского президента.

"Да нет, ничего такого не планировалось... Не было таких планов. Действительно, будет открываться мемориал Советскому солдату 30 июня и, действительно, в Ржевском районе. Президент планирует посетить это мероприятие. Это очень важный монумент, мемориал. И, действительно, мемориальное значение этого дня очень трудно переоценить", - ответил Песков.

В среду киргизский лидер не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, согласно алгоритму президент, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на коронавирус. У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат. Президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В его пресс-службе отметили, что в данном случае участие киргизского лидера в параде "было бы оценено как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в мероприятиях".

Как заявил журналистам Песков, Россия признательна президенту Киргизии за решение не принимать участие в параде Победы после обнаружения коронавируса у членов его делегации.