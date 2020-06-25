Уфимец, убивший подозреваемого в педофилии, попросил о суде присяжных

КАЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости. Житель Житель Уфы Владимир Санкин, обвиняемый в избиении до смерти подозреваемого в педофилии и похищении у него денег, попросил суд рассматривать его дело с участием присяжных заседателей, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Башкирии.

Инцидент, произошедший 30 января в Уфе, стал резонансным. Сообщалось, что вечером к 33-летнему Санкину обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт перерос в драку, 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи.

"В Калининский районный суд Уфы поступило уголовное дело в отношении 34-летнего уроженца Уфы, который, по версии следствия, совершил особо тяжкие преступления против жизни пожилого мужчины и его собственности… При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, обвиняемый похитил у потерпевшего имеющиеся при нем деньги. Ему предъявлено обвинение по статьям "убийство" и "разбой с применением оружия". Вину в совершенных преступлениях мужчина не признал.