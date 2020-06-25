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Уфимец, убивший подозреваемого в педофилии, попросил о суде присяжных
Житель Уфы Владимир Санкин, обвиняемый в избиении до смерти подозреваемого в педофилии и похищении у него денег, попросил суд рассматривать его дело с участием... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:23
уфа
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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уфа, происшествия

Уфимец, убивший подозреваемого в педофилии, попросил о суде присяжных

13:23 25.06.2020
1552
© Фото : предоставлено друзьями подозреваемогоВладимир Санкин
Владимир Санкин
© Фото : предоставлено друзьями подозреваемого
КАЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости. Житель Уфы Владимир Санкин, обвиняемый в избиении до смерти подозреваемого в педофилии и похищении у него денег, попросил суд рассматривать его дело с участием присяжных заседателей, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Башкирии.
Инцидент, произошедший 30 января в Уфе, стал резонансным. Сообщалось, что вечером к 33-летнему Санкину обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт перерос в драку, 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи.
"В Калининский районный суд Уфы поступило уголовное дело в отношении 34-летнего уроженца Уфы, который, по версии следствия, совершил особо тяжкие преступления против жизни пожилого мужчины и его собственности… При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей", - сказал собеседник агентства.
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По версии следствия, обвиняемый похитил у потерпевшего имеющиеся при нем деньги. Ему предъявлено обвинение по статьям "убийство" и "разбой с применением оружия". Вину в совершенных преступлениях мужчина не признал.
После инцидента следствие заводило также уголовное дело против умершего 54-летнего мужчины по статье "развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего". Сообщалось, что подозреваемый в педофилии недавно освободился из колонии и находился под административным надзором. Позднее данное уголовное дело решением Калининского районного суда Уфы было прекращено в связи со смертью обвиняемого.
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