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Потенциал роста по всем направлениям АПК не исчерпан, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что потенциал роста по всем направлениям АПК далеко не исчерпан. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:02
россия
михаил мишустин
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353
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россия, михаил мишустин, экономика

Потенциал роста по всем направлениям АПК не исчерпан, заявил Мишустин

13:22 25.06.2020 (обновлено: 14:02 25.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что потенциал роста по всем направлениям АПК далеко не исчерпан.
"Хочу отметить, что потенциал роста по всем направлениям АПК далеко не исчерпан", - сказал он на заседании правительства.
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Мишустин отметил, что "в целом аграрный сектор показывает сильные результаты".
"В прошлом году был собран хороший урожай зерновых, на 7% больше, чем годом ранее - более 121 миллиона тонн, выросли более чем на треть закупки сельхозтехники, по сравнению с предыдущим годом, более полумиллиона гектаров земли было возвращено в сельхозоборот после мелиорации, создано более 5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2019 году в товарной структуре экспорта России возросла до 6%", - сказал премьер.
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РоссияМихаил МишустинЭкономика
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