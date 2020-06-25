https://ria.ru/20200625/1573460142.html
Потенциал роста по всем направлениям АПК не исчерпан, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что потенциал роста по всем направлениям АПК далеко не исчерпан. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:22
2020-06-25T14:02
россия
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
заявил о том, что потенциал роста по всем направлениям АПК далеко не исчерпан.
"Хочу отметить, что потенциал роста по всем направлениям АПК далеко не исчерпан", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин отметил, что "в целом аграрный сектор показывает сильные результаты".
"В прошлом году был собран хороший урожай зерновых, на 7% больше, чем годом ранее - более 121 миллиона тонн, выросли более чем на треть закупки сельхозтехники, по сравнению с предыдущим годом, более полумиллиона гектаров земли было возвращено в сельхозоборот после мелиорации, создано более 5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2019 году в товарной структуре экспорта России возросла до 6%", - сказал премьер.