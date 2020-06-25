Потенциал роста по всем направлениям АПК не исчерпан, заявил Мишустин

"Хочу отметить, что потенциал роста по всем направлениям АПК далеко не исчерпан", - сказал он на заседании правительства.

"В прошлом году был собран хороший урожай зерновых, на 7% больше, чем годом ранее - более 121 миллиона тонн, выросли более чем на треть закупки сельхозтехники, по сравнению с предыдущим годом, более полумиллиона гектаров земли было возвращено в сельхозоборот после мелиорации, создано более 5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2019 году в товарной структуре экспорта России возросла до 6%", - сказал премьер.