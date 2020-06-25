В Южной Осетии началось голосование по поправкам в Конституцию России

В четверг в России и диппредставительствах страны за рубежом стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Отдать свой голос "за" или "против" поправок можно досрочно - с 25 июня, и непосредственно в день голосования - 1 июля. День голосования объявлен нерабочим. Онлайн и дистанционное голосование будет вестись с 25 июня до 30 июня.