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Уровень газификации на селе превысил 60%, заявил Мишустин
Уровень газификации на селе превысил 60%, обеспеченность питьевой водой достигла почти 68%, власти будут и дальше работать над наращиванием показателей, заявил... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:32
россия
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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россия, михаил мишустин, экономика

Уровень газификации на селе превысил 60%, заявил Мишустин

13:22 25.06.2020 (обновлено: 13:32 25.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уровень газификации на селе превысил 60%, обеспеченность питьевой водой достигла почти 68%, власти будут и дальше работать над наращиванием показателей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"На сегодняшний день уровень газификации на селе уже превысил 60%, а уровень обеспеченности питьевой водой достиг почти 68%, и эту работу мы будем продолжать и дальше", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.
Президент России Владимир Путин
4 июня, 21:44
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
863006
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РоссияМихаил МишустинЭкономика
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