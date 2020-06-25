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Число жертв коронавируса в Иране превысило десять тысяч
Число жертв коронавируса в Иране после гибели еще 134 человек превысило отметку в 10 тысяч, сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:21
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

Число жертв коронавируса в Иране превысило десять тысяч

13:21 25.06.2020
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© REUTERS / Wana News AgencyПрохожие в защитных масках на улице Тегерана
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
© REUTERS / Wana News Agency
ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Иране после гибели еще 134 человек превысило отметку в 10 тысяч, сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2595 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 134 человека.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 215 096, жертв – 10 130. При этом на данный момент выздоровели не менее 175 103 человек.
В Иране уже вторую неделю, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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