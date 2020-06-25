Число жертв коронавируса в Иране превысило десять тысяч

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 215 096, жертв – 10 130. При этом на данный момент выздоровели не менее 175 103 человек.

В Иране уже вторую неделю, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.