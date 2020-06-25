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В МИД прокомментировали переговоры с США по контролю за вооружениями
США навязывают "китайский фактор" в переговоры с РФ по контролю над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:21
сергей рябков
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
сергей рябков, китай, вашингтон (город), сша, в мире

В МИД прокомментировали переговоры с США по контролю за вооружениями

13:21 25.06.2020
212
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США навязывают "китайский фактор" в переговоры с РФ по контролю над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Китайский фактор все зримее внедряется коллегами в Вашингтоне в дискурс по контролю над вооружениями и особенно в том, что касается будущего контроля над вооружениями", - заявил Рябков в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".
Госсекретарь США Майк Помпео
24 июня, 08:00Религия и мировоззрение
США придумали новый способ наказать Россию и Китай
Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
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Сергей РябковКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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